Юки Цунода: «Со второй половины 2022-го стараюсь прибавлять сам, а не ориентироваться на напарников»

Юки Цунода рассказал о вызовах, стоящих перед лидером команды.

Цунода являлся единственным пилотом «Альфа Таури» с очками в нынешнем сезоне, пока , заменяющий , не финишировал девятым на Гран-при Сингапура.

Юки отметил, что стал в большей степени работать со своими данными, в то время как раньше ориентировался на , перешедшего в « » в конце 2022 года.

«Мне нравится вызов в этом году, потому что пока я толком не смотрю на данные напарников. Иногда, конечно, смотрю, однако в основном пытаюсь без данных выявить, что я могу сделать – просто сравнивая с действиями других команд, других пилотов. В любом случае такое понадобится в будущем, так что это хорошая тренировка.

У меня были хорошие ориентиры, чтобы понимать, где я теряю, но теперь я должен сам думать, где можно прибавить. Это полезный опыт. Я чувствую более высокую ответственность, для меня это хороший шанс прибавить. Пока я вполне доволен выступлениями, получается стабильно показывать скорость.

Новичкам приходится узнавать, что и как они делают. Я многому научился у Пьера. Уже во второй половине прошлого сезона я начал действовать как сейчас. Я старался сам понимать, что могу сделать, а не ориентироваться на Пьера. Я хотел самостоятельно отыграть время у Пьера. Со второй половины сезона я скорее сосредоточился на общении с инженерами, а не на сравнении с Пьером», – сообщил .

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