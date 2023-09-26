Албон может выступить в гонке «24 часа Дайтоны» – этап пройдет в конце января 2024 года

Албон получил от «Уильямса» разрешение выступить в гонке «24 часа Дайтоны».

Пилот «Уильямса» может дебютировать в чемпионате спорткаров IMSA в начале следующего года.

Недавно команда «Уэйн Тэйлор Рейсинг» объявила, что ведет с переговоры о возможности его разового участия в гонке «24 часа Дайтоны». Этап должен пройти 25-28 января 2024 года.

Поскольку гонка будет проходить по ходу зимнего перерыва «Формулы-1», в « », как сообщается, не видят причин, чтобы запрещать Албону выступление в данном соревновании.

В том случае, если Албон получит разрешение, ему предстоит выступать за рулем гиперкара «Хонда/Акура» класса LMDh.

По словам руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза, хотя соглашение пока не достигнуто, со своей стороны он готов Албону соответствующее разрешение.

«Пока еще ничего не решено. Но мы бы не возражали против такого гостевого участия Алекса в этой гонке», – рассказал Воулз.

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