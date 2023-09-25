Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс: «Считаю, Перес собирается уходить из «Ф-1», «Ред Булл» готовится посадить Лоусона в его кокпит»
Ян Ламмерс полагает, что Лиам Лоусон может заменить Серхио Переса.
Бывший пилот «Формулы-1» и директор Гран-при Нидерландов отметил впечатляющую разницу между Пересом и его напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Посмотрите, что Макс делает с этой машиной. «Ред Булл» – прекрасный болид, ракета и так далее. Единственная разница между [машинами] Ферстаппена и Переса – гонщик. Посмотрите, что [Перес] делает с машиной, это практически полное уничтожение», – заявил Ламмерс.
Ян поделился мыслями о будущем Лоусона – новозеландец может оказаться как за рулем «Альфа Таури», так и сразу в старшей команде:
«В «Ред Булл» всегда есть опции, завязанные на результатах. Я считаю, что команда может посадить Лоусона [в «Альфа Таури»], если Риккардо окажется недостаточно быстрым.
Тем не менее, думаю, происходит еще что-то. Лоусон так здорово выступает. Нравится ли гоняться [Пересу]? Считаю, он собирается уходить из «Ф-1». На мой взгляд, мы наблюдаем полное отсутствие стремления, мотивации и остроты.
Дело в чем-то другом, не в Пересе. Он способен выступать гораздо лучше. Я считаю, что «Ред Булл» готовится посадить Лоусона в этот кокпит напрямую».
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