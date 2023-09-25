Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс: «Считаю, Перес собирается уходить из «Ф-1», «Ред Булл» готовится посадить Лоусона в его кокпит»

Теги возможные переходы Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Ян Ламмерс Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Авто

Ян Ламмерс полагает, что Лиам Лоусон может заменить Серхио Переса.

Бывший пилот «Формулы-1» и директор Гран-при Нидерландов отметил впечатляющую разницу между Пересом и его напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Посмотрите, что Макс делает с этой машиной. «Ред Булл» – прекрасный болид, ракета и так далее. Единственная разница между [машинами] Ферстаппена и Переса – гонщик. Посмотрите, что [Перес] делает с машиной, это практически полное уничтожение», – заявил Ламмерс.

Ян поделился мыслями о будущем Лоусона – новозеландец может оказаться как за рулем «Альфа Таури», так и сразу в старшей команде:

«В «Ред Булл» всегда есть опции, завязанные на результатах. Я считаю, что команда может посадить Лоусона [в «Альфа Таури»], если Риккардо окажется недостаточно быстрым.

Тем не менее, думаю, происходит еще что-то. Лоусон так здорово выступает. Нравится ли гоняться [Пересу]? Считаю, он собирается уходить из «Ф-1». На мой взгляд, мы наблюдаем полное отсутствие стремления, мотивации и остроты.

Дело в чем-то другом, не в Пересе. Он способен выступать гораздо лучше. Я считаю, что «Ред Булл» готовится посадить Лоусона в этот кокпит напрямую».

«Катастрофа». Серхио Перес о Гран-при Японии

Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики Гран-при Японии, Перес опередил Сарджента по версии The Race

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Project2000
не думаю, что боссов РБ в такой легендарно-исторический сезон радует необходимость регулярно отвечать на вопросы о низком уровне результатов Переса. Поэтому мекса вполне могут заменить- в РБ с этим все очень просто. Лоусон пока вполне подходит для замены.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Перес не едет, таких в системе рб не любят.
Решение о его увольнении очевидно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не очень веселый молочник
Ред бул может посадить во второй кокпит кого-угодно, главное, что побеждает первый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А_что_случилось?
Это было бы здорово
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А_что_случилось?
Ответ Project2000
не думаю, что боссов РБ в такой легендарно-исторический сезон радует необходимость регулярно отвечать на вопросы о низком уровне результатов Переса. Поэтому мекса вполне могут заменить- в РБ с этим все очень просто. Лоусон пока вполне подходит для замены.
Лоусона сразу в РБ? Юки, -ну да, ну да, пошел я на хер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий