Фернандо Алонсо: «Мне удалось остановить ребят из «Альпин» и не дать себя обогнать. Хорошая гонка»

Алонсо остался доволен результатом Гран-при Японии.

Пилот « » признал финиш на восьмой позиции удовлетворительным, хотя после удачного старта надеялся на что-то большее.

«Хорошая гонка. Я отлично стартовал и на первом круге сумел прорваться на шестую позицию. А затем мы демонстрировали неплохой гоночный темп.

Думаю, мы не лучшим образом сработали в плане стратегии. Вероятно, мы слишком рано поехали в боксы на первый пит-стоп, что в итоге повлияло на конечный результат.

Как только я перешел на шины «хард», у меня начались проблемы, а вот на втором комплекте «харда» я оказался вполне конкурентоспособным. В итоге мне удалось остановить ребят из « » и не дать им себя обогнать.

Думаю, текущее положение команды немного лучше, чем можно судить по сегодняшнему результату. После такого старта возможно, может быть, было и шестое место. Вот седьмое место точно было возможным. Однако наши соперники из « » в данный момент довольно сильно оторвались. И мы должны убедиться в том, что до конца сезона еще подготовим новинки для нашего болида», – рассказал .

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