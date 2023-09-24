Фернандо Алонсо: «Мне удалось остановить ребят из «Альпин» и не дать себя обогнать. Хорошая гонка»
Алонсо остался доволен результатом Гран-при Японии.
Пилот «Астон Мартин» признал финиш на восьмой позиции удовлетворительным, хотя после удачного старта надеялся на что-то большее.
«Хорошая гонка. Я отлично стартовал и на первом круге сумел прорваться на шестую позицию. А затем мы демонстрировали неплохой гоночный темп.
Думаю, мы не лучшим образом сработали в плане стратегии. Вероятно, мы слишком рано поехали в боксы на первый пит-стоп, что в итоге повлияло на конечный результат.
Как только я перешел на шины «хард», у меня начались проблемы, а вот на втором комплекте «харда» я оказался вполне конкурентоспособным. В итоге мне удалось остановить ребят из «Альпин» и не дать им себя обогнать.
Думаю, текущее положение команды немного лучше, чем можно судить по сегодняшнему результату. После такого старта возможно, может быть, было и шестое место. Вот седьмое место точно было возможным. Однако наши соперники из «Макларена» в данный момент довольно сильно оторвались. И мы должны убедиться в том, что до конца сезона еще подготовим новинки для нашего болида», – рассказал Алонсо.
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