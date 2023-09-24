Фернандо Алонсо: «Мне удалось остановить ребят из «Альпин» и не дать себя обогнать. Хорошая гонка»

Теги Гран-при Японии Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

Алонсо остался доволен результатом Гран-при Японии.

Пилот «Астон Мартин» признал финиш на восьмой позиции удовлетворительным, хотя после удачного старта надеялся на что-то большее.

«Хорошая гонка. Я отлично стартовал и на первом круге сумел прорваться на шестую позицию. А затем мы демонстрировали неплохой гоночный темп.

Думаю, мы не лучшим образом сработали в плане стратегии. Вероятно, мы слишком рано поехали в боксы на первый пит-стоп, что в итоге повлияло на конечный результат.

Как только я перешел на шины «хард», у меня начались проблемы, а вот на втором комплекте «харда» я оказался вполне конкурентоспособным. В итоге мне удалось остановить ребят из «Альпин» и не дать им себя обогнать.

Думаю, текущее положение команды немного лучше, чем можно судить по сегодняшнему результату. После такого старта возможно, может быть, было и шестое место. Вот седьмое место точно было возможным. Однако наши соперники из «Макларена» в данный момент довольно сильно оторвались. И мы должны убедиться в том, что до конца сезона еще подготовим новинки для нашего болида», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Японии: первый подиум дебютанта «Ф-1», Кубок конструкторов у «Ред Булл», гонку Расселла развалили

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий