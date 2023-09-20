Тимо Глок: «В данный момент не вижу возможности для возвращения Мика Шумахера в «Ф-1»

Теги Уильямс Тимо Глок Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Логан Сарджент Авто

Глок не видит у Шумахера серьезных шансов перейти в «Уильямс».

Бывший пилот «Формулы-1» оценил перспективы возвращения Мика Шумахера в чемпионат. В данный момент Шумахер работает в «Мерседесе» в качестве резервного пилота.

Рассуждая о возможном возвращении немца в список участников чемпионата, многие журналисты в качестве единственного возможного варианта называли переход в «Уильямс» на место Логана Сарджента. Однако Глок считает, что несмотря на многочисленные аварии, в «Уильямсе» вряд ли решатся расстаться с американцем.

«Нужно отметить, что Сарджент продолжает допускать заметные ошибки, в том числе в последних гонках. Но пока «Уильямс» будет его поддерживать, а сейчас это так, он не потеряет место в команде. Вероятно, у него есть хорошая финансовая поддержка, поэтому в «Уильямсе» не обращают внимания на все остальное.

В данный момент я не вижу возможности для возвращения Мика Шумахера. Но кто знает, что случится в конце сезона. Да, Мику будет трудно, но шанс может возникнуть в любой момент. Поэтому Мику нужно сохранять свою текущую позицию. А когда возможность возникнет – постараться вцепиться в нее обеими руками», – рассказал Глок.

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