Тимо Глок: «В данный момент не вижу возможности для возвращения Мика Шумахера в «Ф-1»

Глок не видит у Шумахера серьезных шансов перейти в «Уильямс».

Бывший пилот «Формулы-1» оценил перспективы возвращения Мика Шумахера в чемпионат. В данный момент Шумахер работает в « » в качестве резервного пилота.

Рассуждая о возможном возвращении немца в список участников чемпионата, многие журналисты в качестве единственного возможного варианта называли переход в « » на место Логана Сарджента. Однако Глок считает, что несмотря на многочисленные аварии, в «Уильямсе» вряд ли решатся расстаться с американцем.

«Нужно отметить, что Сарджент продолжает допускать заметные ошибки, в том числе в последних гонках. Но пока «Уильямс» будет его поддерживать, а сейчас это так, он не потеряет место в команде. Вероятно, у него есть хорошая финансовая поддержка, поэтому в «Уильямсе» не обращают внимания на все остальное.

В данный момент я не вижу возможности для возвращения . Но кто знает, что случится в конце сезона. Да, Мику будет трудно, но шанс может возникнуть в любой момент. Поэтому Мику нужно сохранять свою текущую позицию. А когда возможность возникнет – постараться вцепиться в нее обеими руками», – рассказал Глок.

Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC, Мик проведет тесты в сентябре (Canal+)