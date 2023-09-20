Карлос Сайнс-старший: «Уверен, первая победа Норриса в «Ф-1» – это лишь вопрос времени»

Норрис скоро выиграет свой первый Гран-при – уверен Сайнс-старший.

Двукратный чемпион WRC рассказал, что и его сын давно подружились и оценил перспективы гонщика « » в ближайшем будущем:

«Я хорошо знаю Ландо по временам выступлений (Сайнса-младшего) за «Макларен». Прежде всего, он потрясающий гонщик, а еще хороший человек – с ним приятно проводить время, мы вместе порой играли в гольф.

Я знаю, что он хороший друг Карлоса и находясь в этом кругу общения я знаю его чуть лучше, чем другие – и могу сказать, что он отличный парень, очень умный и образованный.

Безусловно, он является одним из лучших гонщиков и я уверен, что его первая победа в «Ф-1» – это лишь вопрос времени. Уверен, что когда у него появится возможность, он ей воспользуется, и это будет здорово и для него, и для болельщиков».

Также Сайнс-старший поделился мнением о выступлениях , которого его сын всегда считал своим кумиром:

«Фернандо – особенный парень. И он постоянно это доказывает. Думаю, вопрос того, когда он закончит карьеру, зависит только от него. В какой-то момент он решил, что с него хватит, но потом вернулся в «Ф-1» и доказал, что способен выступать здесь на самом высоком уровне. Так что он сам вправе решать, сколько еще выступать в гонках.

Говоря как его друг и болельщик, я могу сказать, что мы должны уважать его право самому принимать решение о том, когда уйти. И в этом году он доказывает свой уровень, что выступления в «Ф-1» – это для него не проблема. Так что он сам должен решить, когда он устанет от «Ф-1» или разочаруется в гонках.

Опыт выступлений в Ле-Мане и на «Дакаре» сделал его более совершенным гонщиком, он хорошо проявил себя в обеих категориях, и я думаю, что ему было интересно попробовать себя в других гонках. Если « » предоставит ему достаточно хорошую машину, то я уверен, он будет бороться за победы. Проблема лишь в том, что при таком доминировании «Ред Булл» другим будет трудно их догнать».

«Одно из лучших выступлений в «Ф-1» на моей памяти». Гоночный мир восхищается хитрой защитой Сайнса ради победы в Сингапуре