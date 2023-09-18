Зак Браун: «Качественная команда, которая заплатит взнос в $700 млн, станет отличным дополнением к «Ф-1»

Теги Макларен бизнес Формула-1 Андретти Автоспорт Зак Браун деньги Авто

Зак Браун объяснил, почему появление новой команды будет плюсом для «Формулы-1».

При этом исполнительный директор «Макларена» подчеркнул, что новый участник должен выплатить существенный стартовый взнос.

– Меня все больше удивляет, что вы – один из немногих руководителей, кто открыт к появлению новых команд. Коллективу вроде «Макларена» это будет стоить 200-300 миллионов на ближайшие десять лет. Почему вы готовы отказаться от таких денег?

– Потому что я не считаю, что мы потеряем эти деньги. Это должна быть подходящая команда с подходящими ресурсами. Если она заплатит подходящий стартовый взнос…

– Вы имеете в виду взнос в 200 миллионов [долларов]. Вы хотите не такую сумму, верно?

– Точно не 200 миллионов. Скажем, 700, и я получу 70. По моим расчетам, 11-я команда размоет призовые на 10 миллионов в год. Это означает, что с 70 миллионами я ничего не потеряю в течение семи лет.

Это также помогает в смысле ценности наших франшиз. Если стартовый взнос уже составляет 700 миллионов, то ценность «Макларена» возрастает еще больше – это гарантия того, что франшиза стоит 700 миллионов долларов, вне зависимости от реальной цены. [В случае «Макларена»] говорят о 1,5-2 миллиардах. Так что «Макларен» стоил бы 2,7 миллиарда.

Я мало знаю о заявке «Андретти», чтобы оценить, нужно ее принять или нет. Никто из нас не видел документы. Но если кто-то готов заплатить взнос, если команда качественная, если она приводит производителя, то не думаю, что она что-либо размывает. На мой взгляд, это прекрасное дополнение.

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3 комментария

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Руслан Бекиров
Отчасти Зак прав. Сейчас 10 команд, которые более и менее конкурентноспособны. Никто не льет в квале 3-4 секунды. И вот такие команды точно не нужны. Но пара качественных новых коллективов не помешало. Это даст возможность посадить за руль еще 4 пилотов.
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Birdman
Сделали из ф1 закрытый клуб.
С чего новая команда должна платить такой огромный взнос? Она хоть какие-то преимущества получает после этого? Может быть бесплатные моторы или кто-то им предоставляет какие-то свои разработки?!
Тот же самый Андретти и Кадиллак это для них ноунеймы?! Все только и беспокоятся о своей прибыли боясь что кто-то новый откусит часть его пирога!
Что сейчас в пелотоне делают такие команды как Хаас или ат, что они дают ф-1, это качество по мнению Зака?!
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А_что_случилось?
Ответ Birdman
Сделали из ф1 закрытый клуб. С чего новая команда должна платить такой огромный взнос? Она хоть какие-то преимущества получает после этого? Может быть бесплатные моторы или кто-то им предоставляет какие-то свои разработки?! Тот же самый Андретти и Кадиллак это для них ноунеймы?! Все только и беспокоятся о своей прибыли боясь что кто-то новый откусит часть его пирога! Что сейчас в пелотоне делают такие команды как Хаас или ат, что они дают ф-1, это качество по мнению Зака?!
Именно. Я за пополнение команд. А если если нет то пускай выкинут к черту днарей Хаас и вильям, даже альфа таури, не говоря уже про ромео, и альпин дно
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