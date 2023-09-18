Зак Браун: «Качественная команда, которая заплатит взнос в $700 млн, станет отличным дополнением к «Ф-1»

Зак Браун объяснил, почему появление новой команды будет плюсом для «Формулы-1».

При этом исполнительный директор « » подчеркнул, что новый участник должен выплатить существенный стартовый взнос.

– Меня все больше удивляет, что вы – один из немногих руководителей, кто открыт к появлению новых команд. Коллективу вроде «Макларена» это будет стоить 200-300 миллионов на ближайшие десять лет. Почему вы готовы отказаться от таких денег?

– Потому что я не считаю, что мы потеряем эти деньги. Это должна быть подходящая команда с подходящими ресурсами. Если она заплатит подходящий стартовый взнос…

– Вы имеете в виду взнос в 200 миллионов [долларов]. Вы хотите не такую сумму, верно?

– Точно не 200 миллионов. Скажем, 700, и я получу 70. По моим расчетам, 11-я команда размоет призовые на 10 миллионов в год. Это означает, что с 70 миллионами я ничего не потеряю в течение семи лет.

Это также помогает в смысле ценности наших франшиз. Если стартовый взнос уже составляет 700 миллионов, то ценность «Макларена» возрастает еще больше – это гарантия того, что франшиза стоит 700 миллионов долларов, вне зависимости от реальной цены. [В случае «Макларена»] говорят о 1,5-2 миллиардах. Так что «Макларен» стоил бы 2,7 миллиарда.

Я мало знаю о заявке «Андретти», чтобы оценить, нужно ее принять или нет. Никто из нас не видел документы. Но если кто-то готов заплатить взнос, если команда качественная, если она приводит производителя, то не думаю, что она что-либо размывает. На мой взгляд, это прекрасное дополнение.

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