Гельмут Марко: «Машина постоянно страдала то от недостаточной, то от избыточной поворачиваемости»
Марко считает «Феррари» фаворитом после пятницы перед Гран-при Сингапура.
Советник «Ред Булл», подводя итоги свободных заездов, отметил текущее отставание команды от конкурентов, но в гонке ждет как минимум плотную борьбу.
«Отставание очень уж велико. Мы обновили днище болида (необходимость для соответствия последней технической директиве) и не смогли подобрать хороший баланс. Машина постоянно страдала то от недостаточной, то от избыточной поворачиваемости.
Нам нужно найти какое-то решение проблемы к квалификации и сегодня вечером мы как следует обдумаем ситуацию. При этом если говорить о темпе на длинной дистанции, то Чеко Перес был среди лидеров.
Мы ждали серьезную конкуренцию со стороны «Феррари», что они будут сильны. «Мерседесы» и Фернандо Алонсо тоже рядом, так что борьба будет плотной», – рассказал Марко.
Почему технологии «Ф-1» больше не переходят в дорожные машины? Куда делись все чудеса?
1 комментарий