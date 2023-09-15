Гельмут Марко: «Машина постоянно страдала то от недостаточной, то от избыточной поворачиваемости»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Марко считает «Феррари» фаворитом после пятницы перед Гран-при Сингапура.

Советник «Ред Булл», подводя итоги свободных заездов, отметил текущее отставание команды от конкурентов, но в гонке ждет как минимум плотную борьбу.

«Отставание очень уж велико. Мы обновили днище болида (необходимость для соответствия последней технической директиве) и не смогли подобрать хороший баланс. Машина постоянно страдала то от недостаточной, то от избыточной поворачиваемости.

Нам нужно найти какое-то решение проблемы к квалификации и сегодня вечером мы как следует обдумаем ситуацию. При этом если говорить о темпе на длинной дистанции, то Чеко Перес был среди лидеров.

Мы ждали серьезную конкуренцию со стороны «Феррари», что они будут сильны. «Мерседесы» и Фернандо Алонсо тоже рядом, так что борьба будет плотной», – рассказал Марко.

Почему технологии «Ф-1» больше не переходят в дорожные машины? Куда делись все чудеса?

1 комментарий

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Alex Sin
Ну вот и пришла пора вам проиграть. Ничто не может длится вечно, пора и меру знать.
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