Джордж Расселл: «Не можем позволить себе упустить второе место в Кубке конструкторов»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о целях на оставшиеся гонки сезона.

По словам Расселла, он будет стараться делать упор на стабильность выступлений, чтобы помочь команде сохранить второе место в Кубке конструкторов.

«Этот сезон получился для меня очень сложным. С точки зрения уровня выступлений первые шесть гонок получились очень сильными. Пару раз нам не везло – если бы на Гран-при Австралии обстоятельства сложились в нашу пользу, я не вижу причин, по которым мы бы не смогли побороться там за победу.

Но у нас отказал двигатель, мы потеряли 18 очков. Затем я ошибся на этапе в Монреале и потерял еще 12 очков. Так что да, для меня этот сезон складывается неудачно.

Теперь моя цель – более гладко провести завершающую стадию сезона и постараться добиться максимально возможного результата.

В прошлом году я ставил перед собой именно такую цель, в то время как в этом году я чуть больше рисковал, стараясь добиться чуть большего с точки зрения результата.

В общем зачете мы занимаем второе место и чувствуем себя достаточно комфортно, но мы не можем позволить себе упустить этот результат. И я помогу команде добиться этого результата, если буду просто демонстрировать стабильные выступления и зарабатывать очки. Но если у меня появится шанс выиграть гонку, я сделаю все, чтобы этого добиться», – рассказал Расселл.

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