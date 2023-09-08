Алекс Албон: «В ближайших гонках будут проявляться слабые стороны «Уильямса» – главным образом нехватка прижимной силы»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды в оставшихся гонках сезона.

Ранее Албон уже признавал, что ближайшим этапом, где команда сможет рассчитывать побороться за очки, должен стать Гран-при Катара.

«Нет, конечно, в ближайших гонках все будет не так плохо, как можно было бы предположить изначально. Тем не менее, в этих гонках все равно будут проявляться наши слабые стороны – главным образом нехватка прижимной силы.

Сейчас положение команды заметно лучше, чем в прошлом году, но у нас порой по-прежнему возникают трудности – в особенности на трассах с сильным износом шин и где гонки проходят в жаркую погоду.

И в последней гонке в Монце у нас тоже возникали трудности – хотя трасса и подходила нашей машине. Думаю, если бы температура была градусов на 20 ниже, вот тогда мы были бы по-настоящему быстры.

В любом случае, нам еще есть над чем работать. Нас ждут азиатские этапы, где будет жарко, потом американские, где тоже будет жарко», – рассказал Албон.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?