Серхио Перес: «Обгонять было очень трудно, но мы все-таки смогли опередить обоих пилотов «Феррари»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Италии.

Пересу по ходу гонки удалось отыграть несколько позиций и финишировать вторым, благодаря чему команда сделала дубль.

«Это был максимум того, чего мы сегодня могли достичь. Обгонять было очень трудно – намного сложнее, чем мы предполагали. Борьба и правда была просто безумная, я израсходовал почти весь ресурс шин. Но в  конце концов мы все-таки смогли опередить обоих пилотов «Феррари».

Думаю, мы добились большого прогресса. Если говорить о настройках, то сейчас я стал намного комфортнее чувствовать себя за рулем болида. Так что я думаю, что в ближайших гонках я должен быть в лучшей форме», – рассказал Перес.

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1 комментарий

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Александр Деев
Это печально. Обгонять было реально трудно, это не лучшая для РБ трасса, но все-равно Перес на 2-м месте.
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