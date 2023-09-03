Серхио Перес: «Обгонять было очень трудно, но мы все-таки смогли опередить обоих пилотов «Феррари»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Италии.
Пересу по ходу гонки удалось отыграть несколько позиций и финишировать вторым, благодаря чему команда сделала дубль.
«Это был максимум того, чего мы сегодня могли достичь. Обгонять было очень трудно – намного сложнее, чем мы предполагали. Борьба и правда была просто безумная, я израсходовал почти весь ресурс шин. Но в конце концов мы все-таки смогли опередить обоих пилотов «Феррари».
Думаю, мы добились большого прогресса. Если говорить о настройках, то сейчас я стал намного комфортнее чувствовать себя за рулем болида. Так что я думаю, что в ближайших гонках я должен быть в лучшей форме», – рассказал Перес.
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