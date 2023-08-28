Юки Цунода: «Штрафы все время получаю я. Борьба с Расселлом не показалась агрессивной»
Юки Цунода недоволен штрафом на Гран-при Нидерландов.
Стюарды посчитали пилота «Альфа Таури» преимущественно виновным в столкновении с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом и выписали ему пятисекундный штраф и два штрафных балла. После финиша Цунода опустился на 15-ю строчку, проиграв новому напарнику Лиаму Лоусону (13-е место).
«Это гонки. Мне не показалось, что боролся агрессивно. Не думаю, что мы в итоге дошли до контакта.
Но штрафы все время получаю я», – заявил разочарованный Юки после финиша.
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