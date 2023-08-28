Юки Цунода: «Штрафы все время получаю я. Борьба с Расселлом не показалась агрессивной»

Юки Цунода недоволен штрафом на Гран-при Нидерландов.

Стюарды посчитали пилота « » преимущественно виновным в столкновении с гонщиком « » и выписали ему пятисекундный штраф и два штрафных балла. После финиша опустился на 15-ю строчку, проиграв новому напарнику (13-е место).

«Это гонки. Мне не показалось, что боролся агрессивно. Не думаю, что мы в итоге дошли до контакта.

Но штрафы все время получаю я», – заявил разочарованный Юки после финиша.

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