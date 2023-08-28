Юки Цунода: «Штрафы все время получаю я. Борьба с Расселлом не показалась агрессивной»

Теги ФИА Альфа Таури Формула-1 Мерседес регламент Джордж Расселл Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Юки Цунода недоволен штрафом на Гран-при Нидерландов.

Стюарды посчитали пилота «Альфа Таури» преимущественно виновным в столкновении с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом и выписали ему пятисекундный штраф и два штрафных балла. После финиша Цунода опустился на 15-ю строчку, проиграв новому напарнику Лиаму Лоусону (13-е место).

«Это гонки. Мне не показалось, что боролся агрессивно. Не думаю, что мы в итоге дошли до контакта.

Но штрафы все время получаю я», – заявил разочарованный Юки после финиша.

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3 комментария

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grag68
Да ладно. Квята за одну ошибку по два раза наказывали)))
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rubysmith
Юки самый агрессивный японец
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Башмак Нирванов
Как бы сепуку не сделал.
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