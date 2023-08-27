Дождь начался за 2 часа до старта Гран-при Нидерландов

Теги Формула-1 Формула-2 Зандворт Гран-при Нидерландов Авто

Над автодромом «Формулы-1» в Зандворте начался дождь за два часа до старта Гран-при Нидерландов.

Воскресная гонка «Формулы-2» состоялась на подсыхающей трассе.

Температура воздуха в городе – 17 градусов тепла, и высока вероятность, что трасса не успеет высохнуть до начала заезда «Ф-1».

Гран-при стартует в 16:00 по московскому времени.

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12 комментариев

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Mike 60
Ответ 1 1
Как понять ДО 2 часа до старта???
Это уровень авторов, не просматривают свои «шедевры» перед публикацией )).
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Анри Карлайл
Я считаю что в этом спорте, гонки должны проходить при любой погоде..
+10
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si40w
А ведь когда-то дождь означал очень интересный и непредсказуемый сюжет. А сейчас в лучшем случае унылую езду за СК
+6
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+6
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Denis Temerev
Ответ Schiaff1no
За 2 часа до старта - 14-00, до 2 часа до старта - чуть раньше. Если что, просто шутка, спортсу бы нанимать людей, что новости вычитывать будут за переводчиками, а не вакансиями с разработкой спамить
а зачем? мы тут все для них - бесплатные редакторы)
+2
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Schiaff1no
Ответ 1 1
Как понять ДО 2 часа до старта???
В 13:59
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Schiaff1no
Ответ 1 1
Я знаю ЗА 2 часа до старта, но не ДО 2 часа до старта
За 2 часа до старта - 14-00, до 2 часа до старта - чуть раньше.
Если что, просто шутка, спортсу бы нанимать людей, что новости вычитывать будут за переводчиками, а не вакансиями с разработкой спамить
+1
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Дмитрий Фурсов
Ответ Анри Карлайл
Я считаю что в этом спорте, гонки должны проходить при любой погоде..
Безопасность все же на первом месте. Если машины не могут соревноваться в условиях ливня, значит надо переносить или отменять. Но иногда ФИА чересчур маразмом страдает, конечно.
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Как понять ДО 2 часа до старта???
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5hxrb7mywu
До два часа🤣🤣🤣может ЗА
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Ответ Schiaff1no
В 13:59
Я знаю ЗА 2 часа до старта, но не ДО 2 часа до старта
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Ответ Schiaff1no
За 2 часа до старта - 14-00, до 2 часа до старта - чуть раньше. Если что, просто шутка, спортсу бы нанимать людей, что новости вычитывать будут за переводчиками, а не вакансиями с разработкой спамить
Да я понял)
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Mike 60
Ответ 5hxrb7mywu
До два часа🤣🤣🤣может ЗА
Нас услышали). Исправили уже ).
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