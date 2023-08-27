Дождь начался за 2 часа до старта Гран-при Нидерландов

Над автодромом «Формулы-1» в Зандворте начался дождь за два часа до старта .

Воскресная гонка «Формулы-2» состоялась на подсыхающей трассе.

Температура воздуха в городе – 17 градусов тепла, и высока вероятность, что трасса не успеет высохнуть до начала заезда «Ф-1».

Гран-при стартует в 16:00 по московскому времени.

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