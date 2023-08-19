Макс Ферстаппен: «Нельзя проводить изменения формата «Ф-1» только ради денег»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об экспериментах руководства «Ф-1» с форматом гоночного уик-энда.

«Формула-1» второй год тестирует формат уик-энда со спринт-заездами с целью повышения зрительского интереса к гонкам. Также недавно был опробован и новый формат квалификации – в рамках которого в каждом из трех сегментом гонщики обязаны использовать шины определенного типа («хард» в Q1, «медиум» в Q2 и «софт» в Q3).

Ферстаппен считает, что нельзя вносить в формат изменения только ради повышения зрелищности и как следствие доходов владельцев.

«Я беспокоюсь, потому что всегда любил этот спорт. И «Формула-1» мне по-прежнему нравится, но лишь в определенной степени. При этом я не то чтобы выступаю против любых изменений, как заявляют некоторые. Но эти доработки формата должны идти на пользу «Формуле-1».

Зачем менять те вещи, которые и так хорошо работают? Мне кажется, что традиционный формат квалификации прямо сейчас работает отлично. Нельзя проводить изменения только ради денег», – рассказал Ферстаппен.

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1 комментарий

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alex8895
Ферстаппен: нельзя менять регламент болидов Ф1, ради 8 титула Хэмилтона.
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