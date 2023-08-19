Макс Ферстаппен: «Нельзя проводить изменения формата «Ф-1» только ради денег»

Пилот «Ред Булл» высказался об экспериментах руководства «Ф-1» с форматом гоночного уик-энда.

« » второй год тестирует формат уик-энда со спринт-заездами с целью повышения зрительского интереса к гонкам. Также недавно был опробован и новый формат квалификации – в рамках которого в каждом из трех сегментом гонщики обязаны использовать шины определенного типа («хард» в Q1, «медиум» в Q2 и «софт» в Q3).

Ферстаппен считает, что нельзя вносить в формат изменения только ради повышения зрелищности и как следствие доходов владельцев.

«Я беспокоюсь, потому что всегда любил этот спорт. И «Формула-1» мне по-прежнему нравится, но лишь в определенной степени. При этом я не то чтобы выступаю против любых изменений, как заявляют некоторые. Но эти доработки формата должны идти на пользу «Формуле-1».

Зачем менять те вещи, которые и так хорошо работают? Мне кажется, что традиционный формат квалификации прямо сейчас работает отлично. Нельзя проводить изменения только ради денег», – рассказал Ферстаппен.

Как «Ред Булл» пришел в «Ф-1»: купил команду за доллар, запутался с пилотами, устроил вечеринку для соперников