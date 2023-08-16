Себастьян Феттель: «Я рад за «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» рассказал, что после завершения карьеры продолжает с интересом смотреть за гонками.

По словам Феттеля, он не сожалел о своем решении, видя, как в первых гонках сезона , заменивший его в « », сумел несколько раз попасть на подиум.

«Да, мне очень интересно! Смотреть первую гонку было немного странно, но теперь я действительно с удовольствием смотрю «Формулу-1». Я знаю этот спорт изнутри и по-прежнему люблю «Ф-1». Может быть, я смотрю на вещи немного под другим углом, но мне совсем не грустно, когда я смотрю за выступлениями своих бывших коллег.

Вообще, первой реакцией многих людей на эту ситуацию была следующей: «Тот факт, что команда «Астон Мартин» оказалась настолько быстра, должно быть, вас расстраивает?» Ладно, может быть, мне и было бы проще, если бы машина оказалась полным мусором, в том смысле, что я бы тогда ничего не упустил.

Но нет, я действительно рад за команду. И рад за Фернандо Алонсо. Многие годы у него не было машины, за рулем которой он бы мог продемонстрировать свое гоночное мастерство. Теперь он может это делать, находясь в группе лидеров. В то время как «Ред Булл» доминирует – а в этой команде у меня до сих пор осталось много друзей и знакомых. И я радуюсь, когда они побеждают», – рассказал Феттель.

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