Гельмут Марко о приглашении звезды «Ф-1» в пару к Ферстаппену: «Публике бы понравилось, но мы, как команда, хотим добиться успеха»

Советник «Ред Булл» оценил перспективы в будущем пригласить более звездного гонщика на позицию напарника .

Марко спросили, не стал бы подобный вариант для « » предпочтительнее в 2025 году – по истечению нынешнего контракта Переса, – особенно если конкуренты к тому времени смогут вплотную приблизиться к австрийской команде:

«Разумеется, публике, телезрителям и журналистам это бы определенно понравилось. Но мы, как руководство команды, в первую очередь хотим добиться успеха, хотим выиграть чемпионат – предпочтительно, как Кубок конструкторов, так и личный зачет пилотов.

В этом случае для вас будет лучше, если в команде существует четкая иерархия, где есть явный первый номер, который будет быстрее напарника, и второй номер».

Марко попросили оценить вероятность того, что к Ферстаппену все-таки присоединится кто-то из ведущих пилотов «Ф-1», вроде , или Ландо Норриса:

«Я еще могу представить себе Норриса в «Ред Булл». Но с Хэмилтоном в качестве напарника для Макса у меня будет болеть голова. Потому что атмосфера в команде и как следствие уровень выступлений не должны от этого страдать.

Например, вспомните Сенну и Проста, двух суперзвезд, которые обращали внимание только друг на друга, а команда могла занять второе место в Кубке конструкторов. Если же два гонщика уважают друг друга и действуют в интересах команды, у них должны быть хорошие отношения. В предложенных вами вариантах это невозможно».

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