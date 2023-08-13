Гельмут Марко о приглашении звезды «Ф-1» в пару к Ферстаппену: «Публике бы понравилось, но мы, как команда, хотим добиться успеха»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил перспективы в будущем пригласить более звездного гонщика на позицию напарника Макса Ферстаппена.

Марко спросили, не стал бы подобный вариант для «Ред Булл» предпочтительнее в 2025 году – по истечению нынешнего контракта Переса, – особенно если конкуренты к тому времени смогут вплотную приблизиться к австрийской команде:

«Разумеется, публике, телезрителям и журналистам это бы определенно понравилось. Но мы, как руководство команды, в первую очередь хотим добиться успеха, хотим выиграть чемпионат – предпочтительно, как Кубок конструкторов, так и личный зачет пилотов.

В этом случае для вас будет лучше, если в команде существует четкая иерархия, где есть явный первый номер, который будет быстрее напарника, и второй номер».

Марко попросили оценить вероятность того, что к Ферстаппену все-таки присоединится кто-то из ведущих пилотов «Ф-1», вроде Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера или Ландо Норриса:

«Я еще могу представить себе Норриса в «Ред Булл». Но с Хэмилтоном в качестве напарника для Макса у меня будет болеть голова. Потому что атмосфера в команде и как следствие уровень выступлений не должны от этого страдать.

Например, вспомните Сенну и Проста, двух суперзвезд, которые обращали внимание только друг на друга, а команда могла занять второе место в Кубке конструкторов. Если же два гонщика уважают друг друга и действуют в интересах команды, у них должны быть хорошие отношения. В предложенных вами вариантах это невозможно».

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3 комментария

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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
Алонсо-Ферстаппен это было бы сочно. Фернандо однозначно выиграл бы Ферстаппена. Конечно, ведь Фернандо Алонсо это не какой-то там Серхио Перес. На таком космовозе в каждой гонке "ALO" в графе трансляции был бы на 1 месте. Фернандо альфа-самец по своей натуре, а не тёлочка как Боттасы, Пересы и т.д
Дружище или не знаю кто ты, я понимаю ты неровно дышишь к Алонсо, но такие комментарии скорее вызывают отвращение а не восторг
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FaithDevotion
Ответ Рнпрл Аари
Дружище или не знаю кто ты, я понимаю ты неровно дышишь к Алонсо, но такие комментарии скорее вызывают отвращение а не восторг
Сам этот персонаж вызывает даже не отвращение, а рвотные позывы)
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