Гельмут Марко о приглашении звезды «Ф-1» в пару к Ферстаппену: «Публике бы понравилось, но мы, как команда, хотим добиться успеха»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил перспективы в будущем пригласить более звездного гонщика на позицию напарника Макса Ферстаппена.
Марко спросили, не стал бы подобный вариант для «Ред Булл» предпочтительнее в 2025 году – по истечению нынешнего контракта Переса, – особенно если конкуренты к тому времени смогут вплотную приблизиться к австрийской команде:
«Разумеется, публике, телезрителям и журналистам это бы определенно понравилось. Но мы, как руководство команды, в первую очередь хотим добиться успеха, хотим выиграть чемпионат – предпочтительно, как Кубок конструкторов, так и личный зачет пилотов.
В этом случае для вас будет лучше, если в команде существует четкая иерархия, где есть явный первый номер, который будет быстрее напарника, и второй номер».
Марко попросили оценить вероятность того, что к Ферстаппену все-таки присоединится кто-то из ведущих пилотов «Ф-1», вроде Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера или Ландо Норриса:
«Я еще могу представить себе Норриса в «Ред Булл». Но с Хэмилтоном в качестве напарника для Макса у меня будет болеть голова. Потому что атмосфера в команде и как следствие уровень выступлений не должны от этого страдать.
Например, вспомните Сенну и Проста, двух суперзвезд, которые обращали внимание только друг на друга, а команда могла занять второе место в Кубке конструкторов. Если же два гонщика уважают друг друга и действуют в интересах команды, у них должны быть хорошие отношения. В предложенных вами вариантах это невозможно».
Рейтинг гонщиков «Ф-1» по особой матмодели за сезон: Норрис и пилоты «Феррари» мощнее Алонсо, Ферстаппен выжигал не все время
3 комментария