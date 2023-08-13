Гельмут Марко о дебюте Ферстаппена в «Ф-1» в 17-летнем возрасте: «Такого гонщика удается найти раз в десять лет»

Советник « » поделился воспоминаниями о решении подписать и сразу позвать его в «Формулу-1».

Ферстаппен дебютировал в «Ф-1» в 2015 году на Гран-при Австралии в возрасте 17 лет и 166 дней – что является абсолютным рекордом серии. После прецедента, созданного Ферстаппеном, в регламент были внесены изменения – и теперь выступать в «Ф-1» разрешается только с 18 лет.

«А если бы что-то случилось? Конечно, тогда бы общественность обрушилась на нас с валом критики. После этого изменилась и система: теперь, чтобы получить суперлицензию, тебе должно быть 18 лет.

В случае с Ферстаппеном талант был очевиден. Мы обсуждали варианты, вели переговоры. Сначала мы упоминали «Формулу-3» и другие серии, но потом я сказал : «Нет, забудь об этом, мы будем выступать в «Формуле-1».

И в тот момент это был весьма смелый шаг. После того, как я это сказал, на том конце провода какое-то время стояла тишина – настолько большим сюрпризом стало такое предложение. Ну а итоговый результат оказался сенсационным. Да, Макс пару раз делал глупости, но другие гонщики порой делают глупости и в 22 года. Все доказательства вы сами видите.

В любом случае, такого гонщика удается найти раз в десять лет. Он добился выдающихся успехов», – рассказал Марко.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по особой матмодели за сезон: Норрис и пилоты «Феррари» мощнее Алонсо, Ферстаппен выжигал не все время