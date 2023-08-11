Эндрю Шовлин: «Расселл сможет стать чемпионом «Ф-1», при условии, что мы предоставим ему подходящую машину»

Главный гоночный инженер « » Эндрю Шовлин поделился мнением о карьерных перспективах .

Шовлин не сомневается, что Расселл, при условии наличия достаточно быстрой машины, способен стать чемпионом «Формулы-1».

«Расселл по-настоящему профессиональный гонщик, который очень и очень много работает. И он один из тех, кто в какой-то момент, без сомнения, сможет стать чемпионом «Формулы-1», при условии, что мы сможем предоставить ему подходящую для этой задачи машину.

Он очень здорово адаптируется к различным условиям. Все хорошие гонщики со временем становятся только лучше, они нацелены на поиск любой возможности для того, чтобы прибавить.

И когда в прошлом году Джордж выиграл поул в Венгрии, для нас это стало сюрпризом. Ведь пятницу он провел не лучшим образом. Да, мы внесли в настройки болида некоторые изменения, но Джордж просто фантастически провел квалификацию, чтобы добиться этого результата.

Так что да, он очень собран и нет сомнений в том, что в будущем он добьется с командой больших успехов», – рассказал Шовлин.

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