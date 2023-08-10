Том Коронель: «Контракт в «Ф-1» – туалетная бумага. Мы знаем, что случится с Пересом»

Теги Ред Булл Альфа Таури Себастьян Феттель Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Том Коронель Авто

Том Коронель призвал Серхио Переса не рассчитывать на надежность контрактов.

Соглашение Переса с «Ред Булл» истекает в конце 2024 года, однако нидерландский пилот и ведущий допустил досрочный уход Серхио из чемпионской команды. Коронель полагает, что напарником Макса Ферстаппена снова станет пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

«В «Формуле-1» контракт – это туалетная бумага. Больше всего денег зарабатывается при разрыве соглашений, мы такое уже видели. «Стоит ли распрощаться сейчас? Ладно, это будет стоит еще 20 миллионов», но команда может двигаться дальше.

Мы все знаем, что случится с Пересом. Конечно, мы знаем. Все вполне очевидно. Марко ищет сильного второго пилота. Риккардо был лучшим напарником Ферстаппена в карьере – вот что нужно команде.

Перес просто нестабилен. Он не лучший гонщик, и в этом нет ничего страшного. Риккардо же победил Себастьяна Феттеля. Станет ли он новым чемпионом мира? Ну, в паре с Максом он может об этом забыть, но одно ясно: «Ред Булл» нужен пилот, который будет финишировать как минимум вторым или третьим, с чем Перес слишком часто не справляется», – заявил Коронель.

Перес так отстал от Ферстаппена, что ему срезают зарплату. Сторона Серхио даже подозревает у «Ред Булл» неравные машины

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7 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
По такой логике любого могут уволить с компенсацией по контракту, все это прописано в контрактах, если пилот не едет зачем ему платить и дальше и надеяться на результат когда можно рассчитаться сразу и искать нового пилота, также было и с Риком и со многими другими обычная ситуация в спорте. Касательно Переса ещё рано делать выводы, он нестабилен но в целом справляется да и Рик пока что не блещет
а посадить цунодусана не вариант?
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Рнпрл Аари
По такой логике любого могут уволить с компенсацией по контракту, все это прописано в контрактах, если пилот не едет зачем ему платить и дальше и надеяться на результат когда можно рассчитаться сразу и искать нового пилота, также было и с Риком и со многими другими обычная ситуация в спорте. Касательно Переса ещё рано делать выводы, он нестабилен но в целом справляется да и Рик пока что не блещет
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Роман
Ответ Великий Алонсо
Все верно сказано
почему так жестоко хейтишь мексиканца
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
а посадить цунодусана не вариант?
Ну вот к концу сезона думаю будут выбирать из этих троих, Цунодо нормально едет но тоже нестабилен ещё
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