Том Коронель: «Контракт в «Ф-1» – туалетная бумага. Мы знаем, что случится с Пересом»

Том Коронель призвал Серхио Переса не рассчитывать на надежность контрактов.

Соглашение Переса с «Ред Булл» истекает в конце 2024 года, однако нидерландский пилот и ведущий допустил досрочный уход Серхио из чемпионской команды. Коронель полагает, что напарником снова станет пилот « » .

«В «Формуле-1» контракт – это туалетная бумага. Больше всего денег зарабатывается при разрыве соглашений, мы такое уже видели. «Стоит ли распрощаться сейчас? Ладно, это будет стоит еще 20 миллионов», но команда может двигаться дальше.

Мы все знаем, что случится с Пересом. Конечно, мы знаем. Все вполне очевидно. Марко ищет сильного второго пилота. Риккардо был лучшим напарником Ферстаппена в карьере – вот что нужно команде.

Перес просто нестабилен. Он не лучший гонщик, и в этом нет ничего страшного. Риккардо же победил . Станет ли он новым чемпионом мира? Ну, в паре с Максом он может об этом забыть, но одно ясно: «Ред Булл» нужен пилот, который будет финишировать как минимум вторым или третьим, с чем Перес слишком часто не справляется», – заявил .

Перес так отстал от Ферстаппена, что ему срезают зарплату. Сторона Серхио даже подозревает у «Ред Булл» неравные машины

Карун Чандок: «Сломленный Перес – единственный повод для беспокойства «Ред Булл»