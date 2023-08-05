Серхио Перес: «Жаль, что «Ред Булл» потерял Риккардо, он отлично работал на симуляторе»

Серхио Перес посетовал, что Даниэль Риккардо больше не работает на симуляторе «Ред Булл».

Риккардо стал основным пилотом «Альфа Таури», где заменил Ника де .

«Я считаю, он отлично работал. Немного жаль, что мы его потеряли. Он очень опытный гонщик, который многое знает о машине.

Мы очень хорошо ладим, и он приносил пользу « », – сказал гонщик австрийский команды.

Контракт Переса подразумевает снижение заработка при текущем отставании от Ферстаппена – 125 очков (De Telegraaf)

Юки Цунода: «Риккардо и я ведем себя противоположным образом в «Альфа Таури». Сражение с опытным топ-гонщиком – новая ситуация, я готов»