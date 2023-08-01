Юки Цунода: «Риккардо и я ведем себя противоположным образом в «Альфа Таури». Сражение с опытным топ-гонщиком – новая ситуация, я готов»

Теги Гран-при Бельгии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Юки Цунода Авто

Юки Цунода рассказал о новом опыте – взаимодействии с Даниэлем Риккардо в «Альфа Таури».

На Гран-при Бельгии Цунода принес команде третье очко в сезоне, Риккардо не заработал баллов за два этапа «Формулы-1».

«Для меня это совершенно новая ситуация, и я многому учусь. Ты сражаешься с опытным пилотом, и не с обычным опытным пилотом, а с топ-гонщиком – мы знаем, что он быстрый. И я уже знаю, что он быстрый.

Кроме этого, в команде он ведет себя, можно сказать, противоположным образом в сравнении со мной. Я многому могу у него научиться, и это дополнительное давление. Пожалуй, оно вынуждает немного спешить, и на предыдущих этапах я допустил пару ошибок. Но в последней гонке удалось сложить все воедино. Было непросто, но я доволен и чувствую, что готов сражаться с ним во второй половине сезона», – заявил Юки.

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1 комментарий

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LetTong
Юкинью может себе прилично повысить акции укатав Дэна. А для Дэна это будет приговором. Хоть что то интересное будет во второй половине сезона, учитывая отсутствие борьбы за титул
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