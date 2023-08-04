Президент ФИА бен Сулайем: «Моя мечта – заводские команды из США и Китая в «Ф-1»

Теги ФИА Хонда Форд Порше Формула-1 регламент Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА будет рад увидеть заводские команды из США и Китая в «Формуле-1».

«Моя мечта – полностью американская команда от производителя, и мне хотелось бы также производителя из Китая.

Всем позволено мечтать. Но это достижимая цель. В Китае 1,4 миллиарда человек, и более 50 процентов автомобилей, электрических автомобилей – китайские. Таковы факты. Это большой рынок.

Китайцы настроены серьезно, когда речь заходит об электромобилях и гибридах. И вот что скажу: [принятие регламента-2026 по] силовым установкам в прошлом году стало верным шагом. Если бы мы этого не сделали, неужели бы «Ауди» присоединилась? Это случилось лишь после того, как правила одобрили, и все команды их подписали.

Мы сделали это ради блага «Ф-1». И это открыло двери. Пришла «Хонда», присоединился «Форд», «Порше» решает. Я бы сказал, что вопрос с «Порше» и «Формулой-1» еще на повестке. Все это сделано из благих намерений», – заявил Мохаммед бен Сулайем.

Мохаммед бен Сулайем: «Не виню команды, которые отказываются пускать новых участников, но не представляю, как «Ф-1» может оказать «ГМ»

5 комментариев

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Ответ Безумный Макс
ладно если бы сказал японские там фирм много крутых но почему Китай....
Китай просто огромный рынок, который нужен для формулы
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А если в чемпионат заявится заводская команда "Москвич" она будет Китайской или Российской?🤔
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ладно если бы сказал японские там фирм много крутых но почему Китай....
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Ответ Savardus
А если в чемпионат заявится заводская команда "Москвич" она будет Китайской или Российской?🤔
счас уже чисто "Китайской", "Русской" или "Американской, "Немецкой" не является не одна машина.
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-1
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Ответ Безумный Макс
ладно если бы сказал японские там фирм много крутых но почему Китай....
Китай для многих видов спорта неизведанный рынок на котором хочется закрепиться
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