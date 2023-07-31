Фредерик Вассер о результатах Ферстаппена: «Моя проблема – это команда «Ред Булл» в целом»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер оценил выступления Макса Ферстаппена и «Ред Булл» в первой половине сезона.

По словам Вассера, он считает некорректным вопрос о том, что именно вызывает у него наибольшее беспокойство – такой уровень выступлений Ферстаппена или команды «Ред Булл» в целом.

«Невозможно разделять между собой гонщика и команду. Гонщик также помогает в разработке болида, в доработке настроек – а значит влияет на производительность.

Конечно, сейчас мы видим большую разницу между двумя напарниками в «Ред Булл», но это не моя проблема. Моя проблема – это команда «Ред Булл» в целом. И мы должны сделать так, чтобы выступать лучше «Ред Булл».

Мы должны совершенствоваться коллективно. Макс сейчас не делает ничего плохого – наоборот, Макс и «Ред Булл» выступают на фантастическом уровне. А мы должны убедиться, что будем выступать еще лучше. Мы не имеем права жаловаться на Ферстаппена и «Ред Булл», – рассказал Вассер.

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Тэээ, второе место для начала займите, потом уже про РБ думайте, в этом сезоне их точно не догнать по таблице
+2
0
+2
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