Кристиан Хорнер о гоночном инженере Ферстаппена: «Он наш Джейсон Стэйтем. Они даже выглядят похоже»

Теги Гран-при Бельгии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о спорах Макса Ферстаппена со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбиасе по ходу Гран-при Бельгии.

«Они вместе с первой гонки, как Макс сел в болид [«Ред Булл»]. Макс – требовательный клиент, и чтобы с этим справляться, нужен сильный характер. Джанпьеро – он наш Джейсон Стэйтем. Они даже выглядят похоже. Он обращается с Максом жестко, но справедливо.

Они очень уважают друг друга. Это исходит из взаимного доверия, которое должно быть между инженером и пилотом. Единственная проблема заключается в том, что их разговор слышат около 200 миллионов человек.

Джанпьеро контактирует со мной на пит-уолле, но основная коммуникация происходит между пилотом и инженером – вот в чем уважение. Нужна сила характера, потому что Макс – сложный клиент. Многие гоночные инженеры сломались бы под таким давлением.

У Макса такой характер, что он довольно быстро приходит в ярость и так же быстро успокаивается», – рассказал Хорнер.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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