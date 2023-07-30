Кристиан Хорнер о гоночном инженере Ферстаппена: «Он наш Джейсон Стэйтем. Они даже выглядят похоже»

Руководитель « » высказался о спорах со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбиасе по ходу Гран-при Бельгии.

«Они вместе с первой гонки, как Макс сел в болид [«Ред Булл»]. Макс – требовательный клиент, и чтобы с этим справляться, нужен сильный характер. Джанпьеро – он наш Джейсон Стэйтем. Они даже выглядят похоже. Он обращается с Максом жестко, но справедливо.

Они очень уважают друг друга. Это исходит из взаимного доверия, которое должно быть между инженером и пилотом. Единственная проблема заключается в том, что их разговор слышат около 200 миллионов человек.

Джанпьеро контактирует со мной на пит-уолле, но основная коммуникация происходит между пилотом и инженером – вот в чем уважение. Нужна сила характера, потому что Макс – сложный клиент. Многие гоночные инженеры сломались бы под таким давлением.

У Макса такой характер, что он довольно быстро приходит в ярость и так же быстро успокаивается», – рассказал Хорнер.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й