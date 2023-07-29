Макс Ферстаппен: «В таких условиях старт с ходу – умное решение»

Пилот « » высказался о решении судей провести старт спринта Гран-при Бельгии с ходу.

«В таких условиях старт с ходу – умное решение. Потому что, думаю, никто не мог разглядеть, что происходило впереди – особенно на этом новом покрытии. Было много стоячей воды, так что в первом повороте и в «О Руж» было бы довольно опасно.

Не думаю, что вы хотите такого, когда все болиды так близки друг к другу. Считаю, это был правильный выбор. Мы могли начать гонку чуть пораньше. Может быть, на два круга раньше, но опять же, я предпочитаю больше нынешний вариант, чем выезжать, когда там небезопасно», – сказал Ферстаппен.

Макса также спросили, почему бы не ввести правило, согласно которому в случае влажных условий будут проводить 4-5 прогревочных кругов.

«Думаю, все зависит от условий, с которыми мы сталкиваемся, от того, насколько влажно и как обстоят дела с видимостью. Каждый трек отличается от других», – ответил пилот «Ред Булл».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й