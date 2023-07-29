Макс Ферстаппен: «В таких условиях старт с ходу – умное решение»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о решении судей провести старт спринта Гран-при Бельгии с ходу.

«В таких условиях старт с ходу – умное решение. Потому что, думаю, никто не мог разглядеть, что происходило впереди – особенно на этом новом покрытии. Было много стоячей воды, так что в первом повороте и в «О Руж» было бы довольно опасно.

Не думаю, что вы хотите такого, когда все болиды так близки друг к другу. Считаю, это был правильный выбор. Мы могли начать гонку чуть пораньше. Может быть, на два круга раньше, но опять же, я предпочитаю больше нынешний вариант, чем выезжать, когда там небезопасно», – сказал Ферстаппен.

Макса также спросили, почему бы не ввести правило, согласно которому в случае влажных условий будут проводить 4-5 прогревочных кругов.

«Думаю, все зависит от условий, с которыми мы сталкиваемся, от того, насколько влажно и как обстоят дела с видимостью. Каждый трек отличается от других», – ответил пилот «Ред Булл».

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4 комментария

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mkryuchckov10@gmail.com
Возможно решение действительно верное. Но зачем было 5 кругов «раскатывать» трассу за пейс-Каром непонятно. Если бы дали старт сразу, то спринт был бы еще интереснее
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Arti22
Особенно когда я на поуле в этот момент - добавил Макс
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0
+2
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Rangawe
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
Возможно решение действительно верное. Но зачем было 5 кругов «раскатывать» трассу за пейс-Каром непонятно. Если бы дали старт сразу, то спринт был бы еще интереснее
Трактор не справлялся - решили грелками-болидами просушить)
+1
0
+1
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