Макс Ферстаппен о победе в спринт-квалификации: «Отрыв получился не таким большим, но сейчас не было никакого смысла рисковать»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии, в которой сумел показать лучшее время.

«Да, было довольно сложно. Условия были похожи на то, что было вчера. Думаю, мы просто старались сохранять спокойствие. Да, отрыв получился далеко не таким большим, как вчера, но сейчас не было никакого смысла рисковать.

Я проехал второй сектор чересчур осторожно, но я все равно на поуле, важно только это. Состояние трассы становилось все лучше и лучше, хотя в 8-м и 9-м повороте трасса оставалась очень мокрой, так что да, можно было бы проехать круг немного быстрее.

Но в целом все в порядке. Хорошо, что мы чисто провели квалификацию. В спринте постараюсь хорошо стартовать, чтобы иметь чистый обзор, в дождевых условиях это очень важно», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й

8 комментариев

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mrMassi
Пиастри отдал все силы, но на поуле все равно чел который просто ехал)) потому что на этой машине можно просто ехать, осторожно, ничем не рискуя, и приедешь первым)

Не так обидно, потому что этот поул ничего бы не решил все равно. В гонке против рб нет шансов, разве что на сход надеяться
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Philatelist79
Правильно Макс мыслит. Гонка важнее
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Shabash
Если чересчур осторожно это привезти 0,7 за этот сектор, тогда я даже не знаю, что это за самовоз
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Мария Голденштерн
Ждём победку в спринте!
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Rodbert
Решили слишком сильно не палиться.
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