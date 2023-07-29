Макс Ферстаппен о победе в спринт-квалификации: «Отрыв получился не таким большим, но сейчас не было никакого смысла рисковать»

Пилот « » подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии, в которой сумел показать лучшее время.

«Да, было довольно сложно. Условия были похожи на то, что было вчера. Думаю, мы просто старались сохранять спокойствие. Да, отрыв получился далеко не таким большим, как вчера, но сейчас не было никакого смысла рисковать.

Я проехал второй сектор чересчур осторожно, но я все равно на поуле, важно только это. Состояние трассы становилось все лучше и лучше, хотя в 8-м и 9-м повороте трасса оставалась очень мокрой, так что да, можно было бы проехать круг немного быстрее.

Но в целом все в порядке. Хорошо, что мы чисто провели квалификацию. В спринте постараюсь хорошо стартовать, чтобы иметь чистый обзор, в дождевых условиях это очень важно», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й