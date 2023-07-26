Мартин Брандл: «Именно такое выступление и было нужно Пересу, чтобы вернуть уверенность и восстановить репутацию»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» оценил выступление на Гран-при Венгрии.

Брандл отметил, что прорывом на подиум Перес заявил о возвращении лучшей формы, которая позволяла ему выигрывать гонки в этом сезоне.

«Перес после разочарования в квалификации и 9-го места на старте провел впечатляющий заезда и прорвался на подиум, действуя решительно и в нужной степени агрессивно. Это было именно то выступление, которое и нужно было Пересу для того, чтобы вернуть уверенность в себе и восстановить репутацию.

Комментируя гонку, я сказал, что этим выступлением Перес, можно так сказал, сделал заявление. Он показал, что способен держаться в тени Ферстаппена, учитывая его скорость и результаты, что вообще-то мало кому удавалось, но в конце гонок ему все равно нужно как-то беспокоить Макса, маячить в зеркалах заднего вида. Не стоит забывать, что все пару месяцев назад он одержал две блестящие победы в Саудовской Аравии и Баку», – рассказал Брандл.

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