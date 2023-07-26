Мартин Брандл: «Именно такое выступление и было нужно Пересу, чтобы вернуть уверенность и восстановить репутацию»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Мартин Брандл Формула-1 Серхио Перес Авто

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл оценил выступление Серхио Переса на Гран-при Венгрии.

Брандл отметил, что прорывом на подиум Перес заявил о возвращении лучшей формы, которая позволяла ему выигрывать гонки в этом сезоне.

«Перес после разочарования в квалификации и 9-го места на старте провел впечатляющий заезда и прорвался на подиум, действуя решительно и в нужной степени агрессивно. Это было именно то выступление, которое и нужно было Пересу для того, чтобы вернуть уверенность в себе и восстановить репутацию.

Комментируя гонку, я сказал, что этим выступлением Перес, можно так сказал, сделал заявление. Он показал, что способен держаться в тени Ферстаппена, учитывая его скорость и результаты, что вообще-то мало кому удавалось, но в конце гонок ему все равно нужно как-то беспокоить Макса, маячить в зеркалах заднего вида. Не стоит забывать, что все пару месяцев назад он одержал две блестящие победы в Саудовской Аравии и Баку», – рассказал Брандл.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NastyNay
Так он уже так 5 гран при подряд проводит. Там уверенности уже выше крыши наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
apurin.anatol
О чем он? Он в 40 секундах от Ферстаппена и даже не на втором месте. Это все еще очень плохой результат, просто чуть лучше чем раньше. Перес просто ужасен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
White Pardus
На этом космолёте минимум треть нвнешних пилотов ехала бы не хуже...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий