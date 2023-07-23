Зак Браун об успехах «Макларена»: «Болид становится все лучше, но значительных отличий нет»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Зак Браун Ландо Норрис Авто

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, где Ландо Норрису удалось стать вторым, а Оскару Пиастри – пятым.

«Здорово, когда уже две гонки подряд – а фактически три – пилоты отлично справляются, все в порядке с пит-стопами и надежностью. Мы продолжаем работать. Болид становится все лучше, но значительных отличий нет. Мы просто увеличиваем прижимную силу. Нам все еще предстоит поработать над темпом в медленных поворотах», – сказал Браун.

Также Зак рассказал, как обстоят дела в отношениях Ландо Норриса с «Маклареном». Контракт британца действует до конца 2025 года.

«Чтобы сохранить его, нужно дать ему хорошую машину. Ему нравится атмосфера в команде. Он любит ее. Очевидно, мы все были немного огорчены в начале года, так что пока мы продолжаем развиваться, он будет с нами».

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

2 комментария

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swerh
Посмотрим, че новая подвеска даст. Если слухи верны и она более широкое окно настроек откроет, должно быть еще веселее).
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White Pardus
Ответ swerh
Посмотрим, че новая подвеска даст. Если слухи верны и она более широкое окно настроек откроет, должно быть еще веселее).
хорошо бы...а то "наша трасса", "НЕ наша трасса"...
Только после перерыва, скорее всего.
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