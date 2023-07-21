Джордж Расселл: «Не лучший день, но я не в первый раз это говорю»

Теги Гран-при Венгрии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл поделился мнением о трудных практиках «Мерседеса» перед Гран-при Венгрии.

Британец стал лучшим в первой дождевой сессии, а на сухой трассе оказался последним.

«Обычно мы прибавляем по ходу уик-энда.

Мы использовали лишь один комплект шин, а также использованные покрышки. Времена на круге не отражают всей картины. Мы узнали кое-какие интересные вещи – посмотрим, что получится сделать за ночь.

Есть проблемы с общим сцеплением, шины не попадали в рабочее окно с высокой и низкой топливной загрузкой. Надо посмотреть, почему – может, нам необходимо ехать быстрее или медленнее на круге выезда в квалификации.

Что касается длинных отрезков, нужно понять, стоит ли больше атаковать или работать с шинами. Не лучший день, но я не в первый раз это говорю», – сказал Расселл Sky Sports.

Льюис Хэмилтон: «Машина в своей худшей форме. Надеюсь, «Мерседес» перевернет ситуацию, как год назад»

Гран-при Венгрии-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Гасли – 3-й

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