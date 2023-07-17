Фредерик Вассер: «Уверенность пилотов в болиде – приоритет «Феррари». Это не самый простой и быстрый способ развития»

Фредерик Вассер считает, что гонщики должны быть уверены в болиде «Феррари».

Руководитель Скудерии подчеркнул, что ощущения и при пилотаже играют ключевую роль для планомерного прогресса.

«Дело не только в чистой скорости – некоторые вещи влияли на уверенность пилотов в машине. Когда въезжаешь в поворот и теряешь аэродинамическую загрузку, теряется и баланс, сталкиваешься с недостаточной поворачиваемостью. Если добавить ветер, который всегда меняется от круга к кругу, сложности множатся.

Наша скорость нестабильна. Круг за кругом эффективность, которую демонстрируют гонщики, снижается, потому что условия разные, и они утрачивают уверенность в болиде. Пилоты должны стать нашим приоритетом. Это не самый простой и даже не самый быстрый способ добиться прогресса – было бы гораздо легче просто добавить везде прижимной силы.

Но получается так, что выступления сильно отличаются от уик-энда к уик-энду. На одном Гран-при у нас хорошие ощущения от машины, а на следующем мы можем выступить плохо.

Мы пытаемся трудиться над слабыми местами. Это более правильный подход, чем кого-то копировать. Самая трудная часть работы состоит в том, чтобы точно понять свои недостатки, а затем их исправить. В этом плане мы добились хорошего прогресса после и сделали еще один шаг после Барселоны, даже если недостатки проявлялись, особенно в экстремальных условиях.

Машина слишком чувствительна к диагональному ветру. Мы стараемся в этом прибавить, потому что при лобовом ветре никаких проблем нет», – сообщил Вассер.

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