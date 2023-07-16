Фредерик Вассер: «У «Феррари» есть цель выиграть гонку, но для начала нужно стать первыми в группе с «Маклареном», «Астон Мартин» и «Мерседесом»

Руководитель « » оценил последние изменения в расстановке сил в пелотоне.

Вассер считает, что за счет прогресса в работе с болидом на последних этапах «Макларен» вошел в число прямых преследователей «Ред Булл».

И, по мнению Вассера, задача выиграть гонку в этом сезоне для «Феррари» в связи с этим лишь осложнилась.

«Когда вы финишируете вторыми на Гран-при Австрии, то вполне можете рассчитывать на победу в гонке (по ходу сезона). Думаю, что в нашей группе команд мы все боремся за победу. И когда я говорю «наша группа», то подразумеваю « », « », « » и нас.

У нас всех есть цель выиграть гонку, но для начала нужно стать первыми в этой группе. Борьба между вторым и девятым местом настолько плотная, что в некоторых сессиях результаты первых четырех-шести команд могут уложиться в диапазон в 0,2 секунды.

Это значит, что если конфигурация трассы подходит вашему болиду, или если вы смогли подобрать хорошие настройки на уик-энд, проведете его чисто, без технических проблем, то даже в случае отыгрыша 0,1 секунды это уже позволит вам сделать большой шаг вперед», – рассказал Вассер.

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