Фредерик Вассер: «Леклер способен на исключительные вещи, Сайнс стабилен и иногда очень близок к Шарлю»

Фредерик Вассер рассказал о сильных сторонах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Руководитель «Феррари» выделил выдающиеся способности Леклера, сопряженные с риском, и стабильность его напарника.

« способен на исключительные вещи. Иногда не понимаешь, как он может такое проворачивать. Шарль – тот гонщик, который всегда думает о победах. Наша машина уступает «Ред Булл», но он все равно думает, как выиграть. В определенных ситуациях он слишком активно атакует, пытается компенсировать недостатки болида стратегией и агрессивным пилотажем и в результате допускает ошибки.

Моя работа – направить его на верный путь. Если машина позволяет заработать второе место, нужно его принять. Естественно, при этом надо следить, что происходит в группе лидеров.

Карлос – очень стабильный гонщик. Он способен контролировать темп и делает это чуть лучше Шарля. Он не переходит грань. У него не столь высокая пиковая форма, как у Шарля, когда тот, к примеру, завоевывает поулы. Но иногда очень близок. В Майами он был на поуле до последнего поворота. Он ограничивает количество ошибок и всегда показывает скорость», – сообщил Фредерик.

Фредерик Вассер: «У «Феррари» есть цель выиграть гонку, но для начала нужно стать первыми в группе с «Маклареном», «Астон Мартин» и «Мерседесом»

Фредерик Вассер: «Хорошие выступления Албона не означают, что «Феррари» заинтересована в нем. Не знаю, откуда это взялось»