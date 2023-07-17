Зак Браун: «В конце концов кто-то догонит Ферстаппена – и я думаю, что это сделают несколько команд»

Исполнительный директор « » уверен, что со временем конкуренты смогут догнать .

Браун считает, что без учета Ферстаппена в чемпионате в данный момент идет чрезвычайно интересная борьба с участием сразу нескольких команд.

«В конце концов, кто-то все равно догонит Макса – надеюсь, это будем мы, но я скорее думаю, что это сделают несколько команд. Тем не менее, Макс выступает на невероятном уровне, и это здорово – иметь возможность видеть чемпионов мира на пике их формы, так что его выступлениями остается только восхищаться.

При этом, если не брать в расчет Макса, в пелотоне идет невероятно плотная борьба. То есть, в этой группе находится и . Мне это кажется отличной новостью для «Формулы-1» – что в один уик-энд команда может быть второй по скорости в пелотоне, а в другой она с трудом выберется из первого сегмента квалификации. Я думаю, что это именно та конкуренция, которая и нужна «Формуле-1», – рассказал Браун.

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10