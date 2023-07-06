Фернандо Алонсо о штрафах после Гран-при Австрии: «Главной целью протеста «Астон Мартин» не было получение преимущества»

Пилот « » прокомментировал протест, поданный командой на результаты Гран-при Австрии.

Команда посчитала, что во время гонки стюарды наказали не всех нарушителей пределов трассы. ФИА прислушалась к «Астон Мартин» и спустя несколько часов после финиша выписала штрафы восьмерым участникам. В итоге Фернандо Алонсо и Ланс Стролл отыграли по одной позиции, поднявшись на пятую и девятую строчки, соответственно.

«Мы просто увидели, что количество удаленных (в результате срезок) времен на круге не соответствует выписанным по ходу гонки штрафам и предупреждениям.

Протест не был направлен против какой-то конкретной команды или какого-то конкретного соперника. И главной целью протеста не было получение преимущества. Скорее протест был направлен в адрес дирекции гонки и таких действий», – рассказал Алонсо.

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