Фернандо Алонсо о штрафах после Гран-при Австрии: «Главной целью протеста «Астон Мартин» не было получение преимущества»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал протест, поданный командой на результаты Гран-при Австрии.

Команда посчитала, что во время гонки стюарды наказали не всех нарушителей пределов трассы. ФИА прислушалась к «Астон Мартин» и спустя несколько часов после финиша выписала штрафы восьмерым участникам. В итоге Фернандо Алонсо и Ланс Стролл отыграли по одной позиции, поднявшись на пятую и девятую строчки, соответственно.

«Мы просто увидели, что количество удаленных (в результате срезок) времен на круге не соответствует выписанным по ходу гонки штрафам и предупреждениям.

Протест не был направлен против какой-то конкретной команды или какого-то конкретного соперника. И главной целью протеста не было получение преимущества. Скорее протест был направлен в адрес дирекции гонки и таких действий», – рассказал Алонсо.

Судейский пир в «Ф-1»: 179 списанных кругов, 8 наказанных пилотов, 145 штрафных секунд, только 2 «чистых» гонщика

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий