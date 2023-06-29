Фернандо Алонсо: «Есть несколько способов улучшить ситуацию с трафиком – например, квалификация с одной быстрой попыткой»

Пилоты «Формулы-1» высказались о возможном изменении формата квалификации в «Формуле-1».

Одной из главных проблем в квалификации – особенно если этап проходит на узкой и короткой трассе, – остается вопрос трафика. И одним из решений проблемы может стать формат, при котором каждому гонщику по очереди будет даваться право проехать один быстрый круг.

Данную идею поддержал пилот « » :

«Проблема трафика обсуждается каждую неделю. Особенно на коротких трассах. Мне кажется, есть несколько способов улучшить ситуацию. Например, квалификация с одной быстрой попыткой, как было в прошлом. На мой взгляд, это было бы идеальным вариантом, потому что на трассе находится только одна машина.

При этом на протяжении круга все телекамеры будут направлены только на одну машину – от этого выиграют те же спонсоры, ну и так далее. Это также может добавить драматизма, учитывая возможные изменения погоды – но на поуле могут оказаться разные люди, разные имена. Лично для меня это было бы предпочтительным вариантом».

Пилот « » согласился с соотечественником, предположив, что учитывая современные графические возможности в трансляцию можно было бы добавить новые эффекты, вроде «призрака» (прозрачная машина соперника, часто используется в компьютерных играх и симуляторах):

«Возможно, как и сказал Фернандо, нам стоит провести эксперимент с квалификацией в формате одного быстрого круга. Например, идею можно было бы опробовать по ходу гоночного уик-энда со спринтами, где мы и так экспериментируем.

Лично мне очень нравится эта идея – в твоем распоряжении будет вся трасса, у тебя один круг на то, чтобы атаковать на пределе и показать свой максимум. Думаю, гонщикам бы такой формат подошел. Да и спонсорам. И вообще всем.

Может, для просмотра по телевизору такой формат может оказаться немного скучным, не знаю, но тут все зависит от технологий. Можно как-то добавить анимации по ходу круга, показывать машину «призрака», которая проехала лучший на данный момент круг. Думаю, что с современными технологиями мы можем показывать и время на мини-секторах, и запускать «призрака». Учитывая имеющиеся возможности, я бы попробовал.

В качестве решения проблемы с трафиком в кратчайшие сроки я бы хотя бы попробовал разделить первый сегмент на две части – по 10 машин в каждом, каждая команда выставляет только одну машину. Потому что сейчас уже во втором сегменте проблема с трафиком проявляется не столь ярко. В третьем сегменте проблемы с трафиком вообще проявляются редко».

Высказался о ситуации и пилот «Альфа Ромео» :

«Лично я большой поклонник формата с одним быстрым кругом в квалификации. Возможно, очередность бы определялась случайным образом. Например».

В то же время пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, хоть и признал, что сама идея ему нравится, отметил, что вряд ли считает такое решение правильным, учитывая фактор значительного улучшения состояния трека по ходу квалификации:

«Идея классная, но я не уверен, что это лучший вариант. Проблемы с трафиком в «Формуле-1» были всегда – с этим просто нужно учиться справляться. Хотя понятно, что на некоторых трассах ситуация хуже, чем на других. Сложный вопрос».

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