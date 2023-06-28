Йос Ферстаппен: «Макс прибавил во всех областях и продолжает расти»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о прогрессе своего сына Макса в нынешнем сезоне, отметив улучшения во всех областях.

«Макс не из тех, кого волнуют цифры. Для него важны только гонки и Макс понимает, что сможет еще долго побеждать, располагая машиной, которая позволяет ему демонстрировать свои возможности.

Макс прибавил во всех областях. Он стал опытнее, стал естественнее чувствовать себя за рулем болида, повзрослел – он уже не тот ребенок, что был в первые дни в «Ф-1». И он продолжает расти.

Макса отличает невероятная способность адаптироваться к машине и трассе, к условиям, чтобы максимально быстро выйти на нужный уровень. Ему нужна всего пара кругов, чтобы уже показать хорошее время. К тому же у него потрясающее чувство правильной работы с шинами».

Также Йос рассказал, как Макс с раннего возраста тренировался гоняться в дождевых условиях, что здорово помогает ему сейчас:

«По средам занятия в школе заканчивались в 12 часов и мы сразу ехали в Генк, где мы занимались на картинговой трассе – и в сухую погоду, и под дождем. После квалификации в Канаде мы с Максом разговаривали и я сказал ему, что сейчас он, как кажется, просто идеально справляется с пилотажем под дождем. Но что он ответил, что он смог добиться этого в том числе благодаря мне – вспомнив, как я заставлял его тренироваться под дождем и учил выбирать правильные траектории.

Мы до сих пор созваниваемся каждый день. Просто чтобы поговорить, хотя бы пару минут. Я всегда стараюсь поговорить с Максом за час до гонки, чтобы понять в каком он настроении, что со стратегией, это меня как-то успокаивает. Макс точно так же звонит мне перед тем, как я готовлюсь выступать в своих раллийных гонках».

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