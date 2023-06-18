Жак Вильнев: «Машина «Ред Булл» – словно вторая кожа для монстра Ферстаппена»
Жак Вильнев рассказал о мощи Макса Ферстаппена и поделился прогнозом на гонку.
В дождевой квалификации к Гран-при Канады Ферстаппен стал быстрейшим, при этом гонщик «Ред Булл» опередил соперников более чем на секунду.
«Он в топ-форме – монстр, фактически. Машина для него – словно вторая кожа, он делает с ней что хочет. Даже когда тяжело, он знает, чего ожидать, и атакует на пределе. Даже [в субботу] утром, в прохладных условиях он был недосягаем», – считает чемпион «Формулы-1» 1997 года.
Высказался канадец и о соперничестве Макса с напарником Серхио Пересом:
«Как только Серхио сказал: «Я могу выиграть этот чемпионат», Макс, наверное, ответил: «Правда? Ты действительно так думаешь?»
Вильнев уверен, что гонку, «очевидно», выиграет Ферстаппен, а кто финиширует вторым, пока непонятно:
«Скажем, Хэмилтон. Машина хорошая, команда очень быстра и на сухой трассе. Безусловно, в сухих условиях «Мерседес» окажется в борьбе.
Алонсо и Хэмилтон на подиуме или Хэмилтон второй».
Ферстаппен выиграл 25-й поул в «Формуле-1»
Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг для новой игры-сима: «В этот раз расщедрились», «Поломали весь настрой», «Ограблен»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии