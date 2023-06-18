Жак Вильнев: «Машина «Ред Булл» – словно вторая кожа для монстра Ферстаппена»

Жак Вильнев рассказал о мощи Макса Ферстаппена и поделился прогнозом на гонку.

В дождевой квалификации к Гран-при Канады Ферстаппен стал быстрейшим, при этом гонщик « » опередил соперников более чем на секунду.

«Он в топ-форме – монстр, фактически. Машина для него – словно вторая кожа, он делает с ней что хочет. Даже когда тяжело, он знает, чего ожидать, и атакует на пределе. Даже [в субботу] утром, в прохладных условиях он был недосягаем», – считает чемпион «Формулы-1» 1997 года.

Высказался канадец и о соперничестве с напарником Серхио Пересом:

«Как только Серхио сказал: «Я могу выиграть этот чемпионат», Макс, наверное, ответил: «Правда? Ты действительно так думаешь?»

уверен, что гонку, «очевидно», выиграет Ферстаппен, а кто финиширует вторым, пока непонятно:

«Скажем, Хэмилтон. Машина хорошая, команда очень быстра и на сухой трассе. Безусловно, в сухих условиях « » окажется в борьбе.

Алонсо и Хэмилтон на подиуме или второй».

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