Эдриан Ньюи: «Копирование – неотъемлемая часть «Ф-1». Мы тоже копировали некоторые вещи у конкурентов»

Глава конструкторского бюро « » рассказал, что не видит ничего плохого в копировании технических решений конкурентов.

После того, как с переходом на новый технический регламент в 2022 году болид «Ред Булл» оказался наиболее эффективным, многие конкуренты стали пытаться копировать различные решения в конструкции болида австрийской команды.

«Мы должны исходить из того, что соперники будут нас догонять и обгонять, поэтому мы должны продолжать развиваться. В «Формуле-1», если вы хоть немного расслабитесь и успокоитесь, соперники могут очень быстро вас обогнать. Технический регламент на следующий сезон практически не изменится, так что все, что мы сможем выяснить в результате исследований в этом году, поможет нам и в следующем сезоне.

Когда люди копируют твою машину – это серьезный комплимент. Хотя это неотъемлемая часть «Формулы-1». Мы все смотрим друг за другом. И мы тоже копировали некоторые вещи у других команд.

Частично копирование осуществляется за счет визуальной составляющей, а частично за счет инженеров, которые меняют команды. Мы видели такое и в этом году. Это часть «Ф-1», конкуренция здесь очень высокая. И это не предмет для гордости. Ты должен постоянно изучать и оценивать то, что делают другие команды. Это может быть как прямым копированием решений, так и размышлениями о том, а зачет соперники сделали что-то такое, и потом это заставляет вас придумать какое-то другое решение.

Чаще всего ты просто видишь на другой машине решение, которое кажется тебе интересным. И ты думаешь: «Это интересно, давайте подробно рассмотрим, что мы можем сделать со своей машиной в данной области». Даст ли нам решение конкурентов какие-то идеи, которые помогут в развитии нашей машины? Не обязательно просто копировать решение конкурентов, но нужно подумать, зачем они это сделали и родятся ли из этого какие-то новые идеи», – рассказал Ньюи.

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