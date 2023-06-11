Макс Ферстаппен: «По характеру я больше похож на мать»

Пилот «Ред Булл» рассказал, как формировался его гоночный пилотаж по ходу развития карьеры.

Родители Макса оба были гонщиками ( выступал в «Ф-1», Софи Кумпен в картинге). И Макса спросили о том, какое влияние на формирование его пилотажа оказали отец и мать.

«На самом деле они были очень разными. Пилотаж отца был намного агрессивнее – об этом можно было судить просто по тому, как он сидел в гоночном карте и как пилотировал. Мама же гоняла чище. Вероятно, это во многом связано с тем, насколько ты физически силен. Мы с мамой обсуждали это несколько раз, порой ей и правда чуть-чуть не хватало физической силы, в сравнении с соперниками она была просто меньше. При этом она гонялась со многими ребятами, которые в итоге оказались в «Формуле-1», я ей горжусь.

Что касается наследственности и черт характера, то на отца больше похожа моя сестра, а я больше похож на мать, я спокойнее. А вот у моей сестры сильный и порой взрывной характер.

Если же говорить о стиле пилотажа, то я нахожусь где-то посередине. У меня достаточно агрессивный пилотаж, но, вероятно, немного чище, чем у отца», – рассказал Ферстаппен.

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