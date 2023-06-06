Ральф Шумахер о «Феррари»-«трудном ребенке»: «Команда толком не знает, в чем проблема, и может списать этот сезон и начало следующего»

Теги Гран-при Испании Феррари Фернандо Алонсо Ральф Шумахер Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Ральф Шумахер пессимистично оценивает перспективы «Феррари» после Гран-при Испании.

Скудерия неудачно провела этап в Барселоне: Шарль Леклер не заработал очки, Карлос Сайнс стал лишь пятым после старта со второй позиции.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» заявил, что тифози могут не ждать прогресса «Феррари» в ближайшее время, а также упомянул борьбу «Мерседеса» с «Астон Мартин».

«Я бы сказал, что на данный момент «Мерседес» обогнал Фернандо Алонсо и «Астон Мартин». Команда пока не столь опытная, поэтому еще не сформировала нужную структуру. В Барселоне это было видно: машина была неплохой, но недостаточно быстрой. Слабые места есть, и мы их увидели.

Тем не менее, главным трудным ребенком является «Феррари». Глава команды Фред Вассер, похоже, в растерянности. Когда я спросил его, много ли времени нужно «Феррари», чтобы догнать лидеров, ответ был таким: «Сначала нужно определить проблему, а потом мы сможем сказать, сколько времени это займет».

Команда толком не знает, в чем проблема. Уже год шины деградируют слишком быстро, и в Барселоне машина просто была слишком медленной, если не считать квалификацию.

Впереди у «Феррари» тернистый путь. Вассер занимает свой пост всего несколько месяцев, и нужно время, которое ему предоставили. Сейчас в команду приходят новые люди, и необходимо время, прежде чем все начнет работать и приносить плоды. Вполне возможно, что «Феррари» спишет этот сезон и начало следующего», – написал Шумахер в своей колонке.

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2 комментария

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Incendier Deafening
Ну все началось с прихода Доменикали. Видимо он настолько всё там всрал, что этого никому под силу разгребсти уже 15 лет.
Зато этот дурачек повышение получил, теперь заявляет что Андретти дурачки которым рот нельзя открывать, не сделал реформу в нужное время по регистрации команд и взносом и тд. Орет что нужно 30 гп в год и что он лучше знает как надо. Видно же, что он просто напросто отбитый наглухо чел. Вовремя подоил Фур на должности спорт-дира и свалил оставив после себя руины.
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Кирилл Павлюченко
Попали в штопор и Феррари, и Ювентус. Общее руководство - схожие проблемы. Хоть у Чернышевского спрашивай, - Николай, "Что делать?!"
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