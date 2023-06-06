Ральф Шумахер о «Феррари»-«трудном ребенке»: «Команда толком не знает, в чем проблема, и может списать этот сезон и начало следующего»

Ральф Шумахер пессимистично оценивает перспективы «Феррари» после Гран-при Испании.

Скудерия неудачно провела этап в Барселоне: не заработал очки, стал лишь пятым после старта со второй позиции.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» заявил, что тифози могут не ждать прогресса «Феррари» в ближайшее время, а также упомянул борьбу « » с «Астон Мартин».

«Я бы сказал, что на данный момент «Мерседес» обогнал и « ». Команда пока не столь опытная, поэтому еще не сформировала нужную структуру. В Барселоне это было видно: машина была неплохой, но недостаточно быстрой. Слабые места есть, и мы их увидели.

Тем не менее, главным трудным ребенком является «Феррари». Глава команды Фред Вассер, похоже, в растерянности. Когда я спросил его, много ли времени нужно «Феррари», чтобы догнать лидеров, ответ был таким: «Сначала нужно определить проблему, а потом мы сможем сказать, сколько времени это займет».

Команда толком не знает, в чем проблема. Уже год шины деградируют слишком быстро, и в Барселоне машина просто была слишком медленной, если не считать квалификацию.

Впереди у «Феррари» тернистый путь. Вассер занимает свой пост всего несколько месяцев, и нужно время, которое ему предоставили. Сейчас в команду приходят новые люди, и необходимо время, прежде чем все начнет работать и приносить плоды. Вполне возможно, что «Феррари» спишет этот сезон и начало следующего», – написал Шумахер в своей колонке.

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