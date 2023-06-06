Ральф Шумахер о «Феррари»-«трудном ребенке»: «Команда толком не знает, в чем проблема, и может списать этот сезон и начало следующего»
Ральф Шумахер пессимистично оценивает перспективы «Феррари» после Гран-при Испании.
Скудерия неудачно провела этап в Барселоне: Шарль Леклер не заработал очки, Карлос Сайнс стал лишь пятым после старта со второй позиции.
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» заявил, что тифози могут не ждать прогресса «Феррари» в ближайшее время, а также упомянул борьбу «Мерседеса» с «Астон Мартин».
«Я бы сказал, что на данный момент «Мерседес» обогнал Фернандо Алонсо и «Астон Мартин». Команда пока не столь опытная, поэтому еще не сформировала нужную структуру. В Барселоне это было видно: машина была неплохой, но недостаточно быстрой. Слабые места есть, и мы их увидели.
Тем не менее, главным трудным ребенком является «Феррари». Глава команды Фред Вассер, похоже, в растерянности. Когда я спросил его, много ли времени нужно «Феррари», чтобы догнать лидеров, ответ был таким: «Сначала нужно определить проблему, а потом мы сможем сказать, сколько времени это займет».
Команда толком не знает, в чем проблема. Уже год шины деградируют слишком быстро, и в Барселоне машина просто была слишком медленной, если не считать квалификацию.
Впереди у «Феррари» тернистый путь. Вассер занимает свой пост всего несколько месяцев, и нужно время, которое ему предоставили. Сейчас в команду приходят новые люди, и необходимо время, прежде чем все начнет работать и приносить плоды. Вполне возможно, что «Феррари» спишет этот сезон и начало следующего», – написал Шумахер в своей колонке.
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Зато этот дурачек повышение получил, теперь заявляет что Андретти дурачки которым рот нельзя открывать, не сделал реформу в нужное время по регистрации команд и взносом и тд. Орет что нужно 30 гп в год и что он лучше знает как надо. Видно же, что он просто напросто отбитый наглухо чел. Вовремя подоил Фур на должности спорт-дира и свалил оставив после себя руины.