Кристиан Хорнер о прогрессе «Мерседеса»: «В конце гонки они все равно оказались в 23 секундах позади «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» поделился мнением о прогрессе «Мерседеса» на .

Хэмилтону и Расселлу удалось вдвоем попасть на подиум, уступив только выигравшему гонку Максу Ферстаппену – для « » это стало первым попаданием в топ-3 по ходу нынешнего сезоне.

Тем не менее, по словам Хорнера, такой прогресс не говорит о том, что «Мерседес» готов бросить вызов «Ред Булл».

«И в конце гонки они все равно оказались в 23 секундах позади нас. Они сделали хороший шаг вперед, но у нас тоже готовятся обновления.

Они подготовили крупный пакет обновлений болида. У нас некоторые новинки появятся на более поздней стадии сезона, но да, «Мерседесу» и правда удалось сделать большой шаг вперед. У них квалифицированная команда и они постараются оказать на нас давление во второй половине сезона.

И расстановка сил в пелотоне правда варьируется. Можно вспомнить квалификационный круг Ландо Норриса, посмотреть на сильный темп «Мерседеса» в гонке. В то время как у «Феррари» не было того темпа, которого мы ожидали. Так что да, форма команд позади « » в данный момент действительно может варьироваться. Сложно предсказать, кто на каком Гран-при будет силен», – рассказал Хорнер.

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»