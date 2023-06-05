Кристиан Хорнер о прогрессе «Мерседеса»: «В конце гонки они все равно оказались в 23 секундах позади «Ред Булл»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о прогрессе «Мерседеса» на Гран-при Испании.
Хэмилтону и Расселлу удалось вдвоем попасть на подиум, уступив только выигравшему гонку Максу Ферстаппену – для «Мерседеса» это стало первым попаданием в топ-3 по ходу нынешнего сезоне.
Тем не менее, по словам Хорнера, такой прогресс не говорит о том, что «Мерседес» готов бросить вызов «Ред Булл».
«И в конце гонки они все равно оказались в 23 секундах позади нас. Они сделали хороший шаг вперед, но у нас тоже готовятся обновления.
Они подготовили крупный пакет обновлений болида. У нас некоторые новинки появятся на более поздней стадии сезона, но да, «Мерседесу» и правда удалось сделать большой шаг вперед. У них квалифицированная команда и они постараются оказать на нас давление во второй половине сезона.
И расстановка сил в пелотоне правда варьируется. Можно вспомнить квалификационный круг Ландо Норриса, посмотреть на сильный темп «Мерседеса» в гонке. В то время как у «Феррари» не было того темпа, которого мы ожидали. Так что да, форма команд позади «Ред Булл» в данный момент действительно может варьироваться. Сложно предсказать, кто на каком Гран-при будет силен», – рассказал Хорнер.
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