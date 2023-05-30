Дэймон Хилл призвал сохранить Гран-при Монако: «Фанатам не нравятся скучные гонки – я понимаю, но вся суть не в этом»

Теги Айртон Сенна Дэймон Хилл Хуан-Мануэль Фанхио Гран-при Монако Берни Экклстоун Стирлинг Мосс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Дэймон Хилл выступил за сохранение Гран-при Монако в календаре «Формулы-1».

Чемпион мира 1996 года согласен, что в Монте-Карло проходят скучнейшие гонки, однако указал на борьбу в квалификации и беспрецедентную сложность для гонщиков. Свою колонку в The Telegraph Хилл озаглавил «Монако нельзя отменять – Гран-при останется высшим гоночным испытанием».

«Вопрос, который, уверен, поднимался на диванах по всей стране по ходу примерно 50 кругов воскресной гонки, если зрители еще не заснули: есть ли у Гран-при какое-либо долгосрочное будущее.

[Владельцы «Ф-1»] «Либерти» – не дураки. Они хорошо понимают, в чем вклад Монако. Этап невероятно гламурный. Это юг Франции. Ты можешь смотреть гонку с собственной яхты. Монако давно является важным местом, ассоциирующимся с «Формулой-1». Здесь живут многие пилоты (есть даже монегаск – Шарль Леклер). Они все это знают. На самом деле боссы «Либерти», делающие маркетинговую ставку на Drive to Survive от Netflix, пожалуй, понимают это лучше, чем когда-либо понимал Берни Экклстоун.

Но скучные гонки им не нравится. И это слабое место Монако. Тренд на финиш ровно в том порядке, в каком стартовали машины, в Монако сильнее, чем в любой другой гонке в мире, особенно в современную эпоху с огромными болидами.

Фанатам это не нравится. И под «фанатами» я по большей части подразумеваю новых болельщиков, присоединившихся со времен Netflix. И это означает, что «Либерти» такое не нравится. Зачем смотреть гонку, где ничего не происходит?

Что ж, я понимаю. Правда. Но я бы заявил – признаю, это довольно личная точка зрения – что вся суть Монако не в этом. Для гонщика Монако, говоря напрямую, является высшим испытанием. Это борьба, которая происходит между тобой, твоей машиной и трассой. Это наиболее технически сложный, требующий смелости, истощающий концентрацию, увлекательный аттракцион в нашем спорте. Да, порой смотреть гонку в воскресенье скучно (если ее не оживляет дождь, как в этом году). Но это происходит потому, что настоящая гонка проходит в субботу.

Может, дело в том, что я сам тут гонялся, поэтому чувствую и вижу то, что новички не могут. Но мы должны им помочь. Ведь Монако – особенный Гран-при. Здесь отметились все легенды. От Хуана-Мануэля Фанхио до Стирлинга Мосса, Айртона Сенны, Михаэля Шумахера и теперь Макса Ферстаппена. К сожалению, я так и не выиграл гонку. В 1996 году я лидировал на протяжении 40 кругов, пока мотор не взорвался в тоннеле.

Но, когда я наблюдаю за гонкой, испытываю чувства, несравнимые ни с чем. Было бы ужасно потерять этот вызов, эту связь с историей», – говорится в статье.

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11 комментариев

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HK Traktor
Так вы гоняетесь для фанатов вообще то.
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United_LP
Может быть в каждом ГП Монаков в какой-то случайный момент поливать трассу водой тоже случайным количеством воды.
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Сергей Богатырёв
Может, этот этап на картах проводить, заодно и гонщики молодость вспомнят (Алонсо так до сих пор дома гоняет). А если они будут унифицированными, так вообще огонь. (Знаю, что бред, просто последняя гонка совсем уж унылой была)
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Юрий М
Я смотрю формулу с гран при Монако 1992 года. И это для меня самый долгожданный гран при в сезоне
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Ушат*Помоев
Интересно, неужели нельзя выжить из трассы хоть одно, реально обгонное, место?
Есть ощущение , что можно перестроить петлю у отеля или может первый поворот - Сент Девот.
Ну хоть чтоб где-то могли поместиться одновременно 2 современных болида на вменяемом расстоянии.
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FaithDevotion
Вот чего не отнять у Монако - крутые квалификации. Увы и ах, но они в разы лучше самих гонок
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BOBBYHULL
Ну это было бы слишком. Формула и Монако для меня неразделимые вещи.
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mexicantushkan
Сильверстоун, Барселону, Имолу и Зандворт сначала уберите с их паровозными покатушками в полях и степях по бесконечным узким S-кам. У Монако хотя бы есть своя уникальная праздничная атмосфера и фактор ошибок.
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Alon Raven
Ответ HK Traktor
Так вы гоняетесь для фанатов вообще то.
Для фанатов есть Индиана. Но Ф-1 преподносится владельцами именно как самые сложные соревнования. И вот скажи, какие ещё Гран-при останутся, которые 100% сложнее Индианы? Ответ прост: разве что трактор в Японии. И всё. Других нет. Так что после этого можно будет забирать у всех супер-лицензию, ведь они ничем не будут отличаться от Индианы. Это станет рядовой гонкой.
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Schiaff1no
Ответ Ушат*Помоев
Интересно, неужели нельзя выжить из трассы хоть одно, реально обгонное, место? Есть ощущение , что можно перестроить петлю у отеля или может первый поворот - Сент Девот. Ну хоть чтоб где-то могли поместиться одновременно 2 современных болида на вменяемом расстоянии.
Современные болиды с большего только на прямых обгонять и способны, а тут их в принципе нет. Так что только рандомный самолет с водой над трассой спасет
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