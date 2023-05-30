Дэймон Хилл призвал сохранить Гран-при Монако: «Фанатам не нравятся скучные гонки – я понимаю, но вся суть не в этом»

Дэймон Хилл выступил за сохранение Гран-при Монако в календаре «Формулы-1».

Чемпион мира 1996 года согласен, что в Монте-Карло проходят скучнейшие гонки, однако указал на борьбу в квалификации и беспрецедентную сложность для гонщиков. Свою колонку в The Telegraph Хилл озаглавил «Монако нельзя отменять – Гран-при останется высшим гоночным испытанием».

«Вопрос, который, уверен, поднимался на диванах по всей стране по ходу примерно 50 кругов воскресной гонки, если зрители еще не заснули: есть ли у Гран-при какое-либо долгосрочное будущее.

[Владельцы «Ф-1»] «Либерти» – не дураки. Они хорошо понимают, в чем вклад Монако. Этап невероятно гламурный. Это юг Франции. Ты можешь смотреть гонку с собственной яхты. Монако давно является важным местом, ассоциирующимся с «Формулой-1». Здесь живут многие пилоты (есть даже монегаск – Шарль Леклер). Они все это знают. На самом деле боссы «Либерти», делающие маркетинговую ставку на Drive to Survive от Netflix, пожалуй, понимают это лучше, чем когда-либо понимал .

Но скучные гонки им не нравится. И это слабое место Монако. Тренд на финиш ровно в том порядке, в каком стартовали машины, в Монако сильнее, чем в любой другой гонке в мире, особенно в современную эпоху с огромными болидами.

Фанатам это не нравится. И под «фанатами» я по большей части подразумеваю новых болельщиков, присоединившихся со времен Netflix. И это означает, что «Либерти» такое не нравится. Зачем смотреть гонку, где ничего не происходит?

Что ж, я понимаю. Правда. Но я бы заявил – признаю, это довольно личная точка зрения – что вся суть Монако не в этом. Для гонщика Монако, говоря напрямую, является высшим испытанием. Это борьба, которая происходит между тобой, твоей машиной и трассой. Это наиболее технически сложный, требующий смелости, истощающий концентрацию, увлекательный аттракцион в нашем спорте. Да, порой смотреть гонку в воскресенье скучно (если ее не оживляет дождь, как в этом году). Но это происходит потому, что настоящая гонка проходит в субботу.

Может, дело в том, что я сам тут гонялся, поэтому чувствую и вижу то, что новички не могут. Но мы должны им помочь. Ведь Монако – особенный Гран-при. Здесь отметились все легенды. От Хуана-Мануэля Фанхио до , , Михаэля Шумахера и теперь . К сожалению, я так и не выиграл гонку. В 1996 году я лидировал на протяжении 40 кругов, пока мотор не взорвался в тоннеле.

Но, когда я наблюдаю за гонкой, испытываю чувства, несравнимые ни с чем. Было бы ужасно потерять этот вызов, эту связь с историей», – говорится в статье.

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