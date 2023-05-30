Исполнительный директор «Альпин»: «Я горжусь командой. Самонадеянно говорить, что повлияла моя критика, но определенный эффект есть»

Исполнительный директор «Альпин» гордится подиумом на Гран-при Монако.

финишировал третьим в Монте-Карло.

«Я рад. Я рад за команду. Не скажу, что хочу третьих мест на каждой гонке, это нереалистично. Было бы здорово, но до этого предстоит большая работа. Безусловно, нужно действовать серьезно, качественно выступать, как было в этот уик-энд – это касается пилотов, инженеров, механиков, всех специалистов на трассе, в Энстоуне и Вири.

Достойная гонка, как и в Майами. Все что я хочу – повторения такого. Я горжусь командой, и она тоже должна гордиться», – заявил Лоран Росси.

Ранее босс намекал, что его запас доверия по отношению к руководителю «Альпин» Отмару Сафнауэру может иссякнуть, а также назвал действия команды в начале сезона «дилетантскими».

Росси не уверен, что подиум стал следствием критики:

«Рано говорить, к тому же это было бы самонадеянно. Но, конечно, определенный эффект есть, и он касается того, что мы недовольны результатами, и нужно улучшить какие-то вещи.

Как я уже говорил, улучшение скорости машины требует времени. Необходимы постоянные обновления, и они будут. Есть говорить о безупречной операционной работе, ситуацию исправили, и я рад.

Кроме того, команда продемонстрировала очень хороший настрой в последних двух гонках. Сработала [критика] или нет, команда занялась недостающими вещами, и я доволен».

Исполнительный директор «Альпин» о Сафнауэре: «Неудачи влияют на запас доверия. Я не буду ждать до конца года, нужно исправить настрой»

Отмар Сафнауэр ответил на критику от главы «Альпин»: «У меня есть общее понимание дел и дальнейший план действий. Все остальное – лишнее давление»