Отмар Сафнауэр ответил на критику от главы «Альпин»: «У меня есть общее понимание дел и дальнейший план действий. Все остальное – лишнее давление»

Теги Формула-1 Отмар Сафнауэр Альпин Лоран Росси Авто

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр считает, что справляется со своей работой в команде.

В начале мая деятельность Сафнауэра раскритиковал исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси. По его словам, в этом сезоне Отмар слишком часто оправдывается, а результаты команды остаются неудовлетворительными.

На данный момент «Альпин» занимает шестое место в Кубке Конструкторов с 14 очками.

«Я здесь уже год. Я провел первые шесть, семь, восемь месяцев, глубоко изучая команду, ее структуру, то, как она работает, функционирует, хорошие моменты, плохие и прочее. И я все довольно хорошо понимаю. Я занимаюсь этим уже 25 лет на очень высоком уровне. И я знаю, чего стоит поднять команду, скажем, с последнего места на четвертое или с середины пелотона на второе. Так что у меня есть общее понимание дел и дальнейший план действий. Все остальное – лишнее давление.

Смотрите, это «Формула-1». Если мы не побеждаем, мы оказываем давление на самих себя. И так со всеми – думаю, с каждым, кто сидит в этой комнате. Тут нет «Ред Булл». «Ред Булл» счастлив, пока остальные пытаются догнать его.

Структура [в «Альпин»] немного отличается от того, к чему я привык в прошлом. С точки зрения техники, мы принимаем определенные решения, для успеха нам просто нужно собрать все воедино, собрать нужных людей в нужных местах. Мы работаем над этим» – сказал Сафнауэр.  

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