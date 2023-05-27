Андреа Стелла: «Макларен» привезет существенно отличающийся болид в начале июля»

Теги Гран-при Великобритании техника Макларен Формула-1 Гран-при Австрии Андреа Стелла Авто

Андреа Стелла рассказал, что внешний вид машины «Макларена» скоро изменится.

Ранее руководитель команды признавался, что «Макларен» фактически переключится на «вторую версию» болида.

«Мы работаем над тем, чтобы привезти основной пакет обновлений между Австрией и Сильверстоуном. Внешне болид будет весьма существенно отличаться.

Надеемся внедрить еще один раунд обновлений после [летнего] перерыва», – заявил Стелла.

Гран-при Австрии состоится с 30 июня по 2 июля, Гран-при Великобритании – с 7 по 9 июля.

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1 комментарий

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1CEMAN
привезут копию быков
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