Андреа Стелла: «Макларен» привезет существенно отличающийся болид в начале июля»

Андреа Стелла рассказал, что внешний вид машины «Макларена» скоро изменится.

Ранее руководитель команды признавался, что «Макларен» фактически переключится на «вторую версию» болида.

«Мы работаем над тем, чтобы привезти основной пакет обновлений между Австрией и Сильверстоуном. Внешне болид будет весьма существенно отличаться.

Надеемся внедрить еще один раунд обновлений после [летнего] перерыва», – заявил .

состоится с 30 июня по 2 июля, – с 7 по 9 июля.

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