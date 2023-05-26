Гельмут Марко: ««В первой практике тестировали настройки с симулятора, которые в среду вызвали в команде настоящую эйфорию. Но в реальности они не сработали»

Советник « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Марко рассказал, что в первой практике команда тестировала вариант настроек, разработанный на симуляторе и казавшийся крайне удачным. Но на реальной трассе данные не подтвердились.

«В первой практике мы тестировали настройки с симулятора, которые в среду вызвали в команде настоящую эйфорию. Но в реальности они не сработали.

Теперь мы движемся в верном направлении, работа идет. Да, ситуация не идеальная, но в целом все хорошо», – рассказал Марко.

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