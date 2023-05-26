Фернандо Алонсо: «На нашем болиде довольно легко ехать быстро, в Монако это здорово помогает»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако.

«Мы смогли проехать достаточное количество кругов, чтобы разобраться в особенностях поведения болида. На этой трассе очень важно поймать нужный ритм с самого старта и избегать проблем. У нас все сработало.

Машина хорошо работала по ходу обеих практик. На ней довольно легко ехать быстро. Подобное поведение болида здорово помогает вам в Монако. Я знаю, у нас будут уик-энды, в которых нам будет трудно соперничать с конкурентами, но сейчас я с нетерпением жду завтрашнюю квалификацию», – рассказал Алонсо.

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2 комментария

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Luca di Montezemolo
Да алонсо уже говорил, что астон отлично и легко управляется, если недокопия так едет, как там звездолёт управляется тогда.... который еще и на прямых взлетает.
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Wrister-Killer
Настрой обнадеживает, значит запас прочности перед субботой приличный.
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