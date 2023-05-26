Кристиан Хорнер: «Мерседес», вероятно, потратил на эти обновления значительную часть своего бюджета»

Теги Гран-при Монако Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об обновлениях болида «Мерседес», которые немецкая команда привезла на Гран-при Монако.

«Честно говоря, я не изучал досконально обновления «Мерседеса». Визуально болид стал выглядеть немного иначе. Но иногда визуальные изменения болида оказывают на производительность не такое сильное влияние. Наибольшее влияние обычно оказывают изменения, которые находятся внутри, под корпусом, и более мелкие детали.

В «Мерседесе» привезли сюда значительное количество новых деталей. Так что «Мерседес», вероятно, потратил на эти обновления значительную часть своего бюджета, выделенного на этот сезон. А насколько хорошо они эти новинки используют – зависит только от команды», – рассказал Хорнер.

«Мерседес» изменил революционному болиду – взял форму у середняка. Теперь Хэмилтон наконец поедет?

1 комментарий

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Scorpio
не переживай Кристиан, вам ли не знать, этот кейтеринг влетает в копеечку, заплатят штраф, да и делов-то
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