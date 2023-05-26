Кристиан Хорнер: «Мерседес», вероятно, потратил на эти обновления значительную часть своего бюджета»

Руководитель « » высказался об обновлениях болида «Мерседес», которые немецкая команда привезла на .

«Честно говоря, я не изучал досконально обновления «Мерседеса». Визуально болид стал выглядеть немного иначе. Но иногда визуальные изменения болида оказывают на производительность не такое сильное влияние. Наибольшее влияние обычно оказывают изменения, которые находятся внутри, под корпусом, и более мелкие детали.

В «Мерседесе» привезли сюда значительное количество новых деталей. Так что «Мерседес», вероятно, потратил на эти обновления значительную часть своего бюджета, выделенного на этот сезон. А насколько хорошо они эти новинки используют – зависит только от команды», – рассказал Хорнер.

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