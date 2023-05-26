Алекс Албон: «Перес приблизился к Ферстаппену, безусловно»

Алекс Албон похвалил своего сменщика в «Ред Булл» Серхио Переса.

Пилот « » выступал за « » в паре с до конца 2020 года. Албон отметил, что Перес в нынешнем сезоне справляется лучше, чем в предыдущие сезоны.

«Я считаю, Чеко выступает очень хорошо. Не думаю, что его это изматывает – скорее, напротив, мотивирует. Можно сказать, сейчас в гонке два пилота, ты и напарник. Я бы наслаждался битвой на месте Чеко. Похоже, он уверен в машине, пилотирует хорошо и, безусловно, напарники стали ближе, чем раньше», – заявил .

Тайский гонщик также поделился собственным опытом борьбы с Ферстаппеном:

«Не думаю, что у Макса бывают плохие дни. Он всегда показывает скорость – с первой практики и до гонки. Он фактически не допускает больших ошибок, не бывает дней, когда он не уверен в болиде. Он всегда выдает 100 процентов.

Так что тяжело выступать лучше и тяжело делать это стабильно. Позади пять гонок, и, похоже, [Перес] каждый раз использовал шанс, когда у Макса возникали трудности. Это очень важно. Мне кажется, в борьбе за титул все решают гонки, где ты финишировал третьим или четвертым при победе другого гонщика. Безусловно, будет трудно. Я знаю Макса и знаю, насколько он хорош».

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