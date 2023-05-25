«Если какая-нибудь страна Ближнего Востока выложит на стол сумму в десять раз больше нашей –нам конец». В Монако не уверены в безопасности будущего Гран-при

Теги Гран-при Монако Формула-1 Авто

Гран-при Монако может потерять место в календаре «Формулы-1» в обозримом будущем.

Такого мнения придерживается Мишель Боэри – вице-президент Всемирного совета по автоспорту, который долгое время также занимал должность президента автомобильного Клуба Монте-Карло, организатора Гран-при «Ф-1».

Нынешний контракт на проведение Гран-при Монако рассчитан до конца 2025 года.

«Если какая-нибудь страна Ближнего Востока выложит на стол сумму в десять раз больше нашей – тогда нам конец. Монако можно считать одной из колыбелей, в которых зарождался автоспорт, но даже мы рано или поздно уйдем. Для американцев (нынешних владельцев «Ф-1») значение имеют только деньги», – рассказал Боэри.

Экскурсия по «Ф-1» в Монако: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают

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